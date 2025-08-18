رنج بیکاری جامعه باعث شرمندگی مسئولان شده است

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت آموزش و مهارت نیروی کار در کشور گفت: ما در کشورمان نیروی کار به‌قدر کافی داریم. درست است که اگر در آینده به جمعیت توجه نکنیم، با مشکلاتی در این حوزه مواجه خواهیم شد، اما در حال حاضر نیروی کار مورد نیاز وجود دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: امروز در کشور نیروی کار لازم را داریم اما نیروها مهارت و انگیزه لازم را ندارند. ما باید با تشدید نظارت‌های قانونی و تدوین سازوکارهای حمایت از کارگران، به توسعه و افزایش مهارت‌های آنان بپردازیم تا بتوانیم نیاز واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و بخش‌های صنعتی‌مان را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که وقتی یک کارگر خارجی با حداقل حقوق، خارج از همه ضوابط، کار را برمی‌دارد، این نشان‌دهنده این است که نیروی کار ایرانی حاضر نیست آن کار را انجام دهد؛ شاید بخشی از این موضوع نیاز به افزایش انگیزه و روحیه کار در نسل جوان داشته باشد، یا به عبارتی نیاز به کاهش تنبلی در پذیرش کارهای سخت و سنگین در نسل جوان باشد.

گودرزی گفت: با این حال همه این‌ موضوع تنها به این دلایل نیست؛ بخشی از مشکل به عدم تناسب حقوق و دستمزد پرداختی با کار واگذار شده برمی‌گردد. بسیاری از کارها در حوزه‌های سخت و زیان‌آور به‌درستی تعریف نشده‌اند و من معتقدم که برخی از این کارها به مراتب سخت‌تر و زیان‌آورتر از آنچه که تعریف شده‌اند، هستند. در واقع، نه تنها حقوق و دستمزد مفیدی پرداخت نمی‌شود، بلکه در سن بازنشستگی هم تسهیلات و بیمه‌ای برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود. این وضعیت به نوعی بیگاری محسوب می‌شود و مشخص است که جوان ایرانی حاضر نیست به بیگاری بپردازد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر حقوق معقول و متعارف و مکفی با تأکید بر معقول بودن آن پرداخت شود و بیمه و امنیت شغلی برای کارگران در نظر گرفته شود و همچنین کارگر مورد تکریم قرار گیرد و حق و حقوقش لحاظ شود، به نظر می‌رسد که بخش زیادی از این خلأ را می‌توانیم با نیروهای ایرانی و بومی جبران کنیم.

وی تاکید کرد: امروز جامعه ما از بیکاری رنج می‌برد و این بیکاری باعث شرمندگی مسئولان در حوزه‌های مختلف شده است.

