به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه نماز جمعه این هفته مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، افزود: آمریکا از آغاز دخالت خود در ایران تاکنون، انواع جنایت‌ها را علیه ملت ما مرتکب شده؛ اما تجربه نشان داده که در همه این اقدامات شکست خورده و ملت ایران امروز قوی‌تر از همیشه پای انقلاب ایستاده است.

وی ادامه داد: آنچه آمریکا حدود ۶۰ سال پیش انجام داد، سرآغاز جنایت‌هایش در ایران بود؛ این کودتا علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق و در حقیقت علیه ملت ایران صورت گرفت و منجر به ۲۵ سال سلطه مستقیم آمریکا بر کشور شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: در این مدت، انواع جنایت‌ها علیه مردم ایران رخ داد تا اینکه به همت ملت و رهبری امام خمینی (ره)، آمریکا با تمام توان از کشور بیرون رانده شد، اما از همان روز پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا فتنه‌ها و توطئه‌های بی‌سابقه‌ای را آغاز کرد.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به حمایت آشکار آمریکا از رژیم پهلوی در کشتار مردم گفت: در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، زمانی که مردم به خاک و خون کشیده شدند، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با محمدرضا شاه تلفنی تماس گرفت و حمایت خود را اعلام کرد؛ همچنین در ۱۳ آبان همان سال، در جریان کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان، آمریکا بازهم حامی شاه بود.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، آمریکا در تحریک اقوام مختلف برای تجزیه کشور نقش داشت؛ اسناد به‌دست‌آمده از لانه جاسوسی آمریکا در مرداد ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که مأموران آمریکایی به گروه‌های تجزیه‌طلب بلوچ، کرد، ترکمن و عرب توصیه کرده بودند متحد شوند تا ایران را تضعیف کنند.

امام جمعه مشهد افزود: آغاز جنگ تحمیلی نیز با هماهنگی صدام حسین و مشاور امنیت ملی کاخ سفید رقم خورد؛ طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق، نقل کرده است که صدام با آمریکایی‌ها بر سر حمله به ایران به توافق رسید و آنان قول حمایت دادند.

وی یادآور شد: در جریان جنگ، آمریکا به‌طور مستقیم وارد میدان شد؛ ناوچه سهند را هدف قرار داد، کشتی «ارجمند» را غرق کرد و در روزهای پایانی جنگ، هواپیمای مسافربری ایرباس را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و سپس به فرمانده این جنایت مدال شجاعت داد؛ اینها نشان می‌دهد که آمریکا از هیچ جنایتی علیه ملت ما فروگذار نکرد.

فتنه‌های پس از جنگ و بودجه‌های میلیاردی ضدایرانی

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به اقدامات آمریکا بعد از دفاع مقدس گفت: فتنه کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و فتنه ۱۳۸۸ هر دو با ارتباط مستقیم آمریکا شکل گرفت؛ حتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، رسماً ارتباط با اغتشاشگران را اعلام کرد.

او افزود: در سال ۲۰۰۷، کنگره آمریکا ۶۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹.۵۵ میلیارد دلار برای براندازی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ این یعنی مالیات مردم آمریکا صرف تخریب یک انقلاب مردمی شد و این لکه ننگی بر تاریخ آنان باقی خواهد ماند.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: آخرین توطئه آمریکا نیز تلاش برای حضور فعال در اطراف مرزهای ایران با هدف ایجاد سایه جنگ و اخلال در اقتصاد کشور بود؛ اما تجربه نشان داده که مردم ایران با چنین تهدیدهایی نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه مقاوم‌تر می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یادآور شد: آمریکا از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ و پس از اشغال لانه جاسوسی، با دستور جیمی کارتر اموال ایران را مسدود و تحریم‌ها را آغاز کرد؛ اما این فشارها مانع پیشرفت ملت نشد و ایران در این مدت توانست به فناوری موشکی و هسته‌ای دست یابد.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به تاریخ صدر اسلام گفت: پیامبر اکرم (ص) در ۱۰ سال دوران مدینه، ۸۰ میدان جنگ را پشت سر گذاشتند؛ یعنی هر یک ماه و نیم یک نبرد؛ در عین حال، کشاورزی، تجارت و رونق اقتصادی مسلمانان متوقف نشد و در زمان رحلت پیامبر (ص)، ثروت مردم مدینه چندین برابر شده بود.

وی در پایان تأکید کرد: همان‌طور که سایه جنگ نتوانست پیشرفت مسلمانان صدر اسلام را متوقف کند، تهدیدهای آمریکا نیز نمی‌تواند جلوی پیشرفت مردم ایران را بگیرد و ملت ما مردانه‌تر از همیشه در مقابل دشمن ایستاده است.

