خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رژیم صهیونیستی هرگز به رؤیای گسترش قلمرو خود در منطقه نخواهد رسید

رژیم صهیونیستی هرگز به رؤیای گسترش قلمرو خود در منطقه نخواهد رسید
کد خبر : 1673960
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه سردشت گفت: خواب نتانیاهو برای تشکیل کشور بزرگ صهیونیستی و تسلط بر کشور‌های مسلمانان هرگز محقق نخواهد شد.

به گزارش ایلنا ؛ امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت گفت: خواب نتانیاهو برای تشکیل کشور بزرگ صهیونیستی و تسلط بر خاک کشور‌های اطراف سرزمین اشغالی، با ایستادگی و مقاومت مسلمانان هرگز محقق نخواهد شد.

ماموستا واوی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ خود در منطقه افزود: هدف اصلی این رژیم، ایجاد یک حکومت فراگیر یهودی در خاورمیانه است، اما بیداری ملت‌های مسلمان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، این توطئه را نقش بر آب خواهد کرد.

ماموستا واوی همچنین بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: هرچه اتحاد مسلمانان بیشتر باشد، دشمنان سریع‌تر به شکست کامل می‌رسند و طرح‌های توسعه‌طلبانه‌شان به تاریخ سپرده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفیق از دیدگاه قرآن پرداخت و تأکید کرد: دوستی و همنشینی با افراد، تأثیر مستقیم بر رفتار و اخلاق انسان دارد و قرآن کریم بر انتخاب رفیق شایسته تأکید فراوان کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور