رژیم صهیونیستی هرگز به رؤیای گسترش قلمرو خود در منطقه نخواهد رسید

به گزارش ایلنا ؛ امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت گفت: خواب نتانیاهو برای تشکیل کشور بزرگ صهیونیستی و تسلط بر خاک کشور‌های اطراف سرزمین اشغالی، با ایستادگی و مقاومت مسلمانان هرگز محقق نخواهد شد.

ماموستا واوی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ خود در منطقه افزود: هدف اصلی این رژیم، ایجاد یک حکومت فراگیر یهودی در خاورمیانه است، اما بیداری ملت‌های مسلمان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، این توطئه را نقش بر آب خواهد کرد.

ماموستا واوی همچنین بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: هرچه اتحاد مسلمانان بیشتر باشد، دشمنان سریع‌تر به شکست کامل می‌رسند و طرح‌های توسعه‌طلبانه‌شان به تاریخ سپرده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفیق از دیدگاه قرآن پرداخت و تأکید کرد: دوستی و همنشینی با افراد، تأثیر مستقیم بر رفتار و اخلاق انسان دارد و قرآن کریم بر انتخاب رفیق شایسته تأکید فراوان کرده است.