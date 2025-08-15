خطیب زاده در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع مقامات دولت و ملت ترکیه در همراهی و همدلی با ملت ایران در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، طرح توطئه آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بسط هژمونی خود در منطقه غرب آسیا را تبیین کرد.

دو طرف با اشاره به بحران انسانی در غزه و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت کمک و حمایت فوری از مردم مظلوم فلسطین به‌ ویژه در نوار غزه و تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حملات و رفع محاصره این منطقه تأکید کردند.