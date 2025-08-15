رایزنی خطیبزاده با دبیر شورای امنیت ملی ترکیه در آنکارا
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به آنکارا سفر کرده با «اوکای ممیش»، دبیر شورای امنیت ملی ترکیه، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا ،در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه ای از جمله نسل کشی در غزه و سیاستهای توسعه طلبانه رژیم منفور صهیونیستی، بر ضرورت همبستگی و انسجام جهان اسلام و همچنین رایزنیهای مستمر میان ایران و ترکیه برای تفوق بر چالشهای مشترک محیط پیرامونی تاکید کردند.
خطیب زاده در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع مقامات دولت و ملت ترکیه در همراهی و همدلی با ملت ایران در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، طرح توطئه آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بسط هژمونی خود در منطقه غرب آسیا را تبیین کرد.
دو طرف با اشاره به بحران انسانی در غزه و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت کمک و حمایت فوری از مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه و تقویت تلاشهای بینالمللی برای توقف حملات و رفع محاصره این منطقه تأکید کردند.