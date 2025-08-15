خبرگزاری کار ایران
رایزنی معاونان وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در آنکارا

​سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در آنکارا با «نوح ییلماز»، معاون وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهان اسلام، بر اهمیت گسترش همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تأکید کردند.

دو طرف همچنین با اشاره به بحران انسانی در غزه و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت کمک و حمایت فوری از مردم مظلوم فلسطین به‌ ویژه در نوار غزه و تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حملات و رفع محاصره این منطقه تأکید کردند.

خطیب‌زاده در این دیدار از موضع دولت و ملت ترکیه مبنی بر محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان تشکر کرد.

نوح ییلماز با اشاره علاقه‌مندی آنکارا به تعمیق روابط با تهران، آمادگی ترکیه برای توسعه تعاملات در حوزه‌های مختلف و همکاری در حمایت از مردم فلسطین را اعلام کرد.

