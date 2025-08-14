آماده پاسخ قوی به هر حمله رژیم صهیونیستی هستیم

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت و گویی با شبکه المیادین ضمن تاکید بر اینکه ما با لبنان و عراق رابطه‌ای برادرانه، دوستانه، مستحکم و راهبردی داریم و در زمینه‌های گوناگون مشترک با هم گفت‌و‌گو می‌کنیم، اظهار کرد: در بغداد توافق‌نامه امنیتی امضا کردیم که محور اصلی آن تلاش برای دستیابی به امنیت، ثبات و آرامش در دو کشور است و این نگاه کلی ما به واقعیت همکاری‌های منطقه‌ای است.

وی افزود: در لبنان، به‌دلیل روابط مستحکم و رویداد‌های تازه، ضروری بود که مشورت‌هایی داشته باشیم و برخی توضیحات را ارائه دهیم.

لاریجانی، تصریح کرد: خشم آمریکایی‌ها ناشی از نگاهشان به تأمین امنیت منطقه است؛ ترامپ گفته می‌خواهد از طریق قدرت، صلح ایجاد کند، در حالی که دیدگاه ما کاملاً متفاوت است.

وی گفت: امنیت در منطقه باید از طریق استقلال کشورها، قدرت آنها و احترام به حاکمیت‌شان برقرار شود، نه با تسلیم شدن کشوری به کشور دیگر.

لاریجانی اظهار کرد: دیدار‌های ما در بیروت خوب بود؛ لبنان کشوری برادر برای ماست که در همه شرایط کنار آن ایستاده‌ایم و همواره از آن و مقاومتش دفاع کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مقاومت سرمایه بزرگی برای کشور‌های منطقه است و هر کشور بر اساس نظام خود تصمیم می‌گیرد و ما در این زمینه دخالت نمی‌کنیم، تاکید کرد: مقاومت بلوغ سیاسی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب بر اساس شرایط را دارد؛ ما زمانی که درخواست شود کمک و مشورت می‌دهیم، اما دخالت نمی‌کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: موضوع مقاومت محدود به «شیعه» یا «سنی» نیست؛ مقاومت برای همه است و طائفه‌ای نیست.

وی افزود: ما از حماس که یک مقاومت «سنی» است و از حزب‌الله که یک مقاومت «شیعی» است دفاع می‌کنیم؛ یعنی موضع ما طائفه‌ای نیست.

لاریجانی گفت: مقاومت سرمایه بزرگی برای امت اسلامی است و باید هرجا که هست یاری شود، اما ما این را بهانه‌ای برای دخالت قرار نمی‌دهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: مقاومت اسلامی به اندازه کافی توانایی تصمیم‌گیری دارد و ما در آن یا در تصمیم‌های کشور‌ها دخالت نمی‌کنیم، اما دیدگاه‌های خود را با صراحت بیان می‌کنیم.

وی تصریح کرد: حزب‌الله و حماس به بلوغ کافی رسیده‌اند و اگر تاریخ ما را مرور کنید می‌بینید که ما هرگز به آنها دیکته نکرده‌ایم، بلکه خودشان تصمیم می‌گیرند و ما از باب برادری با آنها تعامل می‌کنیم.

لاریجانی گفت: ما معتقدیم مقاومت با دستور مستقیم به بلوغ نمی‌رسد؛ ما مشورت می‌دهیم و آنها تصمیم مناسب را خودشان می‌گیرند.

وی ادامه داد: وقتی سید حسن نصرالله شهید شد، دیدیم که همه مشارکت کردند؛ یعنی مقاومت فقط برای مسلمانان نیست، مسیحیان نیز در آن شرکت داشتند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: نبیه بری از سیاستمداران بزرگ لبنان و جهان عرب است؛ تبادل نظر کردیم و دیدیم سخنان او در را برای پیشبرد حل مسائل لبنان می‌گشاید.

وی افزود: دیدگاه خود را به مسئولان لبنانی منتقل کردیم تا موضع ما نسبت به مقاومت را به‌روشنی درک کنند و بدانند که ما قصد دخالت در امور کشور‌ها را نداریم.

لاریجانی گفت: در سیاست «شیطان»‌هایی هستند که ممکن است پشت برخی پنهان شوند تا مفاهیم مغرضانه‌ای را القا کنند، اما ما دیدگاه‌هایمان را شفاف بیان کردیم تا به فهم واقعیت‌ها کمک کنیم.

وی ادامه داد: هر کشوری رؤسا و مسئولانش را مطابق سلیقه خود انتخاب می‌کند و ما باید با شخصیت‌های مختلف سازگار شویم و تعامل کنیم؛ این کار دیپلماسی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: عراق و لبنان را انتخاب کردم، چون دوستان ما هستند و سال‌ها با آنها همکاری داریم، اما به سوریه نرفتم، چون فعلاً روابطی بین ما وجود ندارد.

وی اظهار کرد: امکان عادی‌سازی روابط با سوریه وجود دارد و ما نمی‌گوییم منتفی است، اما این بستگی دارد به اقداماتی که از سوی جمهوری سوریه کنونی خواهیم دید.

لاریجانی افزود: اوضاع فعلی در سوریه آشفته است و ترتیبات روشنی دیده نمی‌شود؛ «اسرائیل» بسیار دخالت کرده است، باید ببینیم اوضاع در آینده به کجا می‌انجامد.

وی گفت: مصر کشوری مهم در منطقه است و روابط ما با آن خوب است، اما مشکلات زیادی هست که ممکن است آمریکایی‌ها ایجاد کنند، زیرا صحنه بین‌المللی، صحنه مشکلات و تغییرات است.

لاریجانی ادامه داد: می‌خواستند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و برنامه‌شان ایجاد فتنه بود، اما نتیجه برعکس شد و حتی مخالفان در ایران کنار نظام ایستادند.

وی تصریح کرد: نتانیاهو گمان می‌کرد کشور‌های منطقه به خاطر برخی مشکلات با ایران از «اسرائیل» حمایت خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد و همه کشور‌های اسلامی از ما حمایت کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: نتانیاهو هم از نظر راهبردی و هم از نظر تاکتیکی در تحقق اهدافش شکست خورد؛ او جنگ را آغاز کرد و خود خواستار توقفش شد.

وی تاکید کرد: ما همواره آماده پاسخ قوی به هر حمله رژیم صهیونیستی هستیم و «اسرائیل» اجازه نخواهد داد منطقه به ثبات برسد.

لاریجانی با بیان اینکه یا کشوری متوجه می‌شود که جنگ بی‌فایده است و به مذاکره روی می‌آورد که این مفید است، یا از آن به‌عنوان فریب برای آغاز جنگ بعدی استفاده می‌کند که این نیرنگ است، افزود: آمریکایی‌ها باید تکلیف خود را روشن کنند؛ وقتی هم‌زمان از مذاکره و جنگ حرف می‌زنند یعنی نفهمیده‌اند که جنگ بی‌فایده است.

وی ادامه داد: اگر آمریکایی‌ها بفهمند که جنگ جز خسارت برایشان ندارد، به سمت مذاکره خواهند رفت و ایران هرگز در جنگ تسلیم نخواهد شد.

لاریجانی گفت: تا زمانی که نظریه آمریکا ایجاد صلح از راه قدرت باشد، نتیجه‌ای نخواهند گرفت و موفق نخواهند شد، مگر اینکه کشور‌ها تسلیم شوند، همان‌طور که سوریه شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: ایران هرگز تسلیم نشده و نخواهد شد و مذاکره زمانی مفید است که طرف‌ها بفهمند با جنگ به خواسته‌هایشان نمی‌رسند.

وی گفت: نگاه در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و یک‌قطبی نخواهد ماند؛ آیا می‌توانند با چین مقابله کنند؟ آیا توانسته‌اند اراده خود را به پوتین تحمیل کنند؟ نباید خود را لقمه آسانی برایشان کنیم.

لاریجانی افزود: آمریکایی‌ها نمی‌توانند روابط ما با کشور‌های عربی را قطع کنند؛ بله، شاید این روابط به اوج یا صد نرسد، اما می‌توانیم از آن بهره ببریم.

وی گفت: آغاز خوبی با عربستان داشته‌ایم؛ نمی‌گویم در همه امور هم‌نظر هستیم، اما می‌توانیم این روابط را عمیق‌تر کنیم.

لاریجانی اظهار کرد: روز اول جنگ از طریق تلفن و موساد تهدید به قتل شدم و البته پاسخی درخور به آنها دادم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، تاکید کرد: آیت‌الله خامنه‌ای موازنه را در جنگ آمریکا و اسرائیل بر هم زد، زیرا در روز اول تعداد زیادی از فرماندهان ما را ترور کردند، اما ایشان توانست سریعاً آنها را جایگزین کند.

وی تصریح کرد: وقتی آمریکایی‌ها با وقاحت گفتند «باید تسلیم شوید»، آیت‌الله خامنه‌ای با قدرت پاسخ دادند «تسلیم نمی‌شویم و با قدرت مقابله خواهیم کرد» و نیرو‌های مسلح با قدرت و شجاعت دفاع کردند.

لاریجانی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای مانند یک فرمانده نیرو‌های مسلح در اتاق عملیات عمل می‌کردند و در بسیاری از امور مشورت می‌دادند و هدایت می‌کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخشی دیگر گفت: شهید سید حسن نصرالله، مردی بسیار بزرگ و شخصیتی بی‌نظیر و تکرار نشدنی بود و برای من مایه افتخار است.