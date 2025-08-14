رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید شاهرخیفر دیدار کرد
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده معظم شهید شاهرخیفر در شهرستان شوشتر دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی با خانواده معظم شهید شاهرخی فر از شهدای آبان ماه ۱۴۰۳ پدافند هوایی در شهرستان شوشتر، دیدار کرد.
وی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: شهدای عزیز و خانواده معزز آنها با بهره گیری از آموزههای واقعه عاشورا با تمام توان در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی، ایستادگی کردند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: ایستادگی و صبر خانوادههای شهدا و اعتقاد راسخ آنها به ارزشهای والای اسلام الگویی برای همه ما است و امروز در نیروهای مسلح همه کارکنان با تأسی از فرهنگ غنی عاشورایی در برابر متجاوز و ظالم ایستادگی میکنند.