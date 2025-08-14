عارف راهی قرقیزستان شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، به منظور شرکت در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا دقایقی پیش عازم قرقیزستان شد.

قرار است در این سفر عارف با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس در خصوص راهکارهای افزایش ارتباطات دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای دیدار کند.

سال گذشته با تأیید سران پنج کشور عضو، ایران، عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.

نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر «چوپون آتا» قرقیزستان برگزار می‌شود.

