باید شرایط عضویت دائم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم کنیم

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، پیش از سفر به قرقیزستان راجع به اهداف و اهمیت این سفر، اظهار کرد: سال گذشته عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدیم که البته توسعه روابط با کشورهای همسایه و به خصوص منطقه اوراسیا جزو اولویت‌های کشور بوده است و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، راهبرد توسعه با این کشورها را به طور جدی دنبال کردیم.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و کشورهای اوراسیا، یادآور شد: مشترکات فرهنگی و همجواری فراوانی با کشورهای عضو اوراسیا داریم که ایجاب می‌کند سطح روابط را در همه زمینه‌ها بالا ببریم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در یک سال گذشته توفیقات خوبی را در زمینه توسعه با کشورهای اوراسیا داشتیم، ادامه داد: موضوع موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا را در دستور داریم، این موضوع روی معادلات مرزی و فعالیت‌های ترانزیتی و لجستیکی تأثیر دارد و همکاری‌های خوبی در این روابط داریم، در بخش‌های دیگر نیز روابط آن رو به بهبود است.

عارف همچنین اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالانه اجلاس نخست وزیران را برگزار می‌کند که در این اجلاس معمولاً عملکرد سال گذشته مرور می‌شود و تلاش می‌شود تا سطح روابط میان کشورها بالاتر رود و هر کشور گزارشی از نقطه نظرات خود و فعالیت‌هایی که انجام داده است، ارائه کند.

وی با طرح این موضوع که قرقیزستان امسال ریاست اجلاس نخست وزیران کشورهای اوراسیا را بر عهده دارد، بیان کرد: امسال این اجلاس در کشور قرقیزستان برگزار می‌شود و ما به عنوان عضو ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنیم. روند توسعه همکارهایمان خوب بوده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر ساز و کار عضویت در اتحادیه را فراهم کنیم که البته پیچیدگی‌های خاصی دارد.

معاون اول رئیس جمهور با طرح این موضوع که عضویت در اتحادیه سیاسی و فرهنگی آسان‌تر از عضویت در اتحادیه اقتصادی است، ادامه داد: راهبرد ما این است که هرچه سریع‌تر شرایط را فراهم کنیم تا عضو دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا شویم.

عارف با اشاره به برگزاری مذاکرات دوجانبه با کشورهای عضو اوراسیا، گفت: در حاشیه برگزاری همایش اقتصادی اوراسیا، دیدارهایی خواهیم داشت که بسیار مفید است و روی روابط دوجانبه و پیگیری توافقاتی که از گذشته با یکدیگر داشته‌ایم، تأثیر دارد همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به اشتراکاتمان گفتگو خواهیم کرد.

انتهای پیام/