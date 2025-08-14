نیروهای مرزبانی توانستند کاملا امنیت زائران برقرار کنند

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام ضمن تقدیر از تلاش‌های مردم، رانندگان، نیروهای مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی، بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران، توسعه گردشگری مذهبی و توجه به مسائل محیط زیستی تأکید کرد.

وی ادامه داد: خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام توفیق بزرگی است. رانندگان، پاکبانان، نیروهای مرزبانی، سپاه، دستگاه‌های انتظامی و همه دستگاه‌های اجرایی با مرام و معرفت کار کردند و نمونه‌ای از یک کار گروهی موفق را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به لجستیک جابجایی زائران افزود: بیش از شش هزار دستگاه اتوبوس به کار گرفته شد و خدمات بدون مشکل ارائه شد. این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها بود. سخنگوی دولت به اهمیت اقتصادی اربعین اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت گردشگری مذهبی و صنایع دستی استان برای تقویت اقتصاد مناطق مرزی استفاده شود. این اقدام به معیشت مردم کمک کرده و فرصت‌های اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند. مهاجرانی به مسائل زیست‌محیطی نیز پرداخت و افزود: توجه به پاکسازی محیط، مدیریت زباله، کاهش مصرف پلاستیک و استفاده از انرژی خورشیدی از اولویت‌های ماست. پاکبانان و نیروهای خدماتی در طول ایام اربعین فضا را تمیز نگه داشتند و حجم بالای زباله جمع‌آوری شد که کار بسیار بزرگی بود. این اقدامات هم احترام به شأن امام حسین و هم خدمت پایدار به زائران را تضمین می‌کند. وی درباره امنیت نیز گفت: نیروهای مرزبانی، انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی توانستند نظم و امنیت کامل را برقرار کنند و هیچ مشکلی در تردد زائران ایجاد نشد. مهاجرانی تأکید کرد: اجرای صحیح برنامه‌های اربعین فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ اسلامی و ظرفیت‌های ایران به جهان است. قدردانی خود را از مردم، خیرین و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان اعلام می‌کنم و امیدوارم این اقدامات سالیان سال ادامه یابد.

انتهای پیام/