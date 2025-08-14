خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام:

نیروهای مرزبانی توانستند کاملا امنیت زائران برقرار کنند

نیروهای مرزبانی توانستند کاملا امنیت زائران برقرار کنند
کد خبر : 1673741
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت:نیروهای مرزبانی، انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی توانستند نظم و امنیت کامل را برقرار کنند و هیچ مشکلی در تردد زائران ایجاد نشد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام ضمن تقدیر از تلاش‌های مردم، رانندگان، نیروهای مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی، بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران، توسعه گردشگری مذهبی و توجه به مسائل محیط زیستی تأکید کرد.

وی ادامه داد: خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام توفیق بزرگی است. رانندگان، پاکبانان، نیروهای مرزبانی، سپاه، دستگاه‌های انتظامی و همه دستگاه‌های اجرایی با مرام و معرفت کار کردند و نمونه‌ای از یک کار گروهی موفق را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به لجستیک جابجایی زائران افزود: بیش از شش هزار دستگاه اتوبوس به کار گرفته شد و خدمات بدون مشکل ارائه شد. این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها بود.

سخنگوی دولت به اهمیت اقتصادی اربعین اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت گردشگری مذهبی و صنایع دستی استان برای تقویت اقتصاد مناطق مرزی استفاده شود. این اقدام به معیشت مردم کمک کرده و فرصت‌های اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند.

مهاجرانی به مسائل زیست‌محیطی نیز پرداخت و افزود: توجه به پاکسازی محیط، مدیریت زباله، کاهش مصرف پلاستیک و استفاده از انرژی خورشیدی از اولویت‌های ماست. پاکبانان و نیروهای خدماتی در طول ایام اربعین فضا را تمیز نگه داشتند و حجم بالای زباله جمع‌آوری شد که کار بسیار بزرگی بود. این اقدامات هم احترام به شأن امام حسین و هم خدمت پایدار به زائران را تضمین می‌کند.

وی درباره امنیت نیز گفت: نیروهای مرزبانی، انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی توانستند نظم و امنیت کامل را برقرار کنند و هیچ مشکلی در تردد زائران ایجاد نشد.

مهاجرانی تأکید کرد: اجرای صحیح برنامه‌های اربعین فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ اسلامی و ظرفیت‌های ایران به جهان است. قدردانی خود را از مردم، خیرین و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان اعلام می‌کنم و امیدوارم این اقدامات سالیان سال ادامه یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور