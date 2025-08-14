خدمات هلال احمر در کشور عراق گسترده و تخصصی است

به گزارش ایلنا، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از روند فعالیت درمانگاه های هلال احمر در نجف اشرف بازدید و از خدمات شبانه روزی کادر درمان و امدادی این جمعیت تشکر و قدردانی کردند

حسن حسن نتاج نماینده دورود و ازنا در مجلس با اشاره به خدمات درمانی و امدادی رایگان جمعیت هلال احمر در این ایام تصریح کرد: خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هر سال بهتر از سال های قبل به زائران ارائه می شود و ما نیز قدردان این خدمات هستیم.

علیمردانی: خدمات هلال احمر فراتر از زائرین ایرانی است

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره، سلطانیه، نایب رئیس فراکسیون هلال احمر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از درمانگاه های هلال احمر در نجف اشرف، گفت: در بازدیدهایی که از درمانگاه های مختلف نجف داشتم، شاهد خدمات آنان به زائران غیر ایرانی از کشورهای هند، پاکستان و حتی کشور عراق بودیم.

بازدید نظارتی جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از روند خدمات رسانی درمانگاه‌های هلال احمر به زائران در نجف اشرف

وی با اشاره به رضایتمندی بسیار خوب زائران از درمانگاه های هلال احمر تصریح کرد: این مراکز بسیار پر ازدحام بودند و به صورت شبانه روزی دایر هستند.

علیمردانی با اشاره به اینکه خدمات جمعیت هلال احمر در کشور عراق از مرز یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر گذشته، گفت: در اینجا شاهد عمل های جراحی و خدمات تخصصی پزشکی به زائران نیز بودیم و از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ایام مناسک حج و اربعین حسینی تشکر و قدردانی می کنیم.

