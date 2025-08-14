بازدید فرمانده دفاع ملی آفریقای جنوبی از تیپ ۶۵ نیروی زمینی ارتش

فرمانده نیروهای عالی دفاع ملی آفریقای جنوبی، در این بازدید، توانمندی نیروهای ویژهٔ ارتش جمهوری اسلامی را بی‌نظیر و منحصربه‌فرد خواند.

ارتشبد رودزانی مافوانیا با اشاره به تجربهٔ تلخ آفریقای جنوبی در رژیم آپارتاید، تعدّی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را آپارتاید جدید دانست و گفت: ما در دفاع از مظلومان عالم، در کنار شما ایستاده‌ایم‌.

وی همچنین اقدامات بشردوستانه و مردم‌یاری نیروهای مسلح ایران را ستودنی و صلح‌طلبانه توصیف‌ و با اشاره به ابتکارات خلاقانه در روش‌های نیروهای ویژهٔ ارتش ایران آن را قابل ستایش دانست.

امیر سرتیپ کریم چشک معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در این دیدار، کمک‌به مردم حادثه دیده کشورهای همسایه را نمونه‌ای از اقدامات بشردوستانهٔ جمهوری اسلامی ایران، فراتر از مرزهای کشور دانست و اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد همکاری‌های نظامی بین کشورهای دوست را در قالب قوانین بین المللی و در راستای گسترش صلح و ثبات در جهان و مصالح عمومی بشر، صمیمانه می‌پذیرد.

در این بازدید گوشه‌ای از توانمندی‌ها و مهارت‌های نیروهای ویژهٔ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب رزمایش میدانی و تصاویر مربوطه برای میهمانان به‌نمایش‌ درآمد.