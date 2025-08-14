پزشکیان:
با مردم با صداقت حرف میزنیم، نه با آژیر خطر
رئیس جمهور نوشت: بیان مشکلات یعنی احترام به شعور مردمی که صاحبان واقعی کشورند. حل مشکل با پذیرش آغاز میشود، نه با کتمان. ما برای ساختن آمدهایم، نه پنهانکاری؛ با مردم با صداقت حرف میزنیم، نه با آژیر خطر.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیان مشکلات یعنی احترام به شعور مردمی که صاحبان واقعی کشورند. حل مشکل با پذیرش آغاز میشود، نه با کتمان. ما برای ساختن آمدهایم، نه پنهانکاری؛ با مردم با صداقت حرف میزنیم، نه با آژیر خطر. به امید خدا؛ ایران با تکیه بر مردمش از دل کمبودها راهحل میسازد و هیچ چیز جلودارش نیست.