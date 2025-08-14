به گزارش ایلنا به نقل از شبکه المنار، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنانی که در جمع مردم لبنان در کنار مزار شهید سید حسن نصرالله در بیروت بیان کرد، گفت: تلاش شهید سید حسن نصرالله در تقویت حزب الله، یک حرکت اصیل و ماندگار برای جوامع اسلامی بود.

وی با بیان اینکه «شهید سید حسن نصرالله در تفکر اسلامی، اصیل بود»، افزود: بیشتر، آنچه در رسانه‌ها از او یاد می‌شود، ویژگی مجاهدت‌های اوست، اما بُعد دیگر این مرد الهی، تفکر اصیل اسلامی است که داشت.

لاریجانی، گرایش‌های عرفانی را از دیگر ویژگی‌های شخصیتی شهید سید حسن نصرالله نام برد و افزود: شرایط روزگار روی او تاثیر نمی‌گذاشت و انسان خود ساخته‌ای بود.

وی با ذکر خاطراتی از دیدارش با شهید سید حسن نصرالله در نزدیکی مرز سوریه و لبنان، گفت: در آن دیدار شهید سید حسن نصرالله نکاتی را مطرح کرد که متوجه شدم با یک فردی مواجه هستم که ذوب در راه خداست.

دبیر شورای امنیت ملی ایران، اصالت در راه مجاهدت در راه خدا را از دیگر ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله بیان کرد و گفت: راهی که او برای حزب الله قرار داد، راهی است که در آن، تکامل معنوی و عقلی و مجاهدت وجود دارد.

وی با بیان اینکه «او از میان ما رفت ولی فرزندان او در سازمان اصیلی که او بوجود آورد امروز زنده هستند»، افزود: حزب الله امروز یک حرکت زنده و پایدار و باعث شرف و افتخار اسلام است.

لاریجانی خطاب به نیرو‌های حزب الله گفت: ممکن است به شما بی‌مهری و نسبت به شما کینه توزی شود، اما بدانید این کینه توزی‌ها بخاطر اهمیت و تاثیرگذاری شما است.

وی افزود: اگر حرکت شما تاثیری نداشت، این قدر نسبت به شما کیته توزی نمی‌کردند.

دبیر شورای امنیت ملی ایران اضافه کرد: [ وجود]این جوانان رشید و مجاهد در سازمان حزب الله باعث می‌شود که همه مسلمانان به وجود شما افتخار کنند.

وی خطاب به نیرو‌های حزب الله لبنان گفت: اگر بخواهید راه شهید سید حسن نصرالله را بپیمایید، وظیفه امروز شما پایداری در مقاومت است.

لاریجانی افزود: ما این را اعلام کردیم و می‌گوئیم که همواره در کنار شما و پشتیبان شما هستیم.

وی با بیان اینکه «ما در امور کشور‌ها دخالت نمی‌کنیم» تاکید کرد: ما همواره از جریان‌های مقاومت حمایت می‌کنیم.

دبیر شورای امنیت ملی ایران خطاب به نیرو‌های حزب الله لبنان گفت: به رغم همه بحث‌هایی که در رسانه‌ها علیه شما می‌شود، اما راه شما، روشن است و شما پیروز هستید.

سفر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به لبنان با استقبال گسترده مردم این کشور مواجه شد و در جریان زیارت وی از مزار شهید سید حسن نصرالله، صد‌ها نفر از لبنانی‌ها برای نشان دادن حمایت و استقبال از مهمان ایرانی خود در آن مکان حضور یافتند و شعار‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران سر دادند و بر روابط تاریخی مستمر بین لبنان و ایران و نقش محوری تهران در حمایت از مقاومت و آرمان‌های ملی تاکید کردند.

