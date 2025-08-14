بازدید عراقچی از میز مشترک خدمت سرکنسولگری ایران در نجف اشرف

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز پنجشنبه به همراه آل صادق، سفیر ایران در عراق و سید سعید سیدین، سرکنسول ایران در نجف با حضور در مرکز میز مشترک خدمت کنسولگری ایران در نجف اشرف بازدیدی از این مرکز انجام داد.

در این دیدار آماری از خدمات ارائه شده کنسولی به شهروندان و زائران ایرانی ارائه شد.

