بازدید عراقچی از میز مشترک خدمت سرکنسولگری ایران در نجف اشرف

بازدید عراقچی از میز مشترک خدمت سرکنسولگری ایران در نجف اشرف
وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز پنجشنبه با حضور در مرکز میز مشترک خدمت کنسولگری ایران در نجف اشرف بازدیدی از این مرکز انجام داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز پنجشنبه به همراه آل صادق، سفیر ایران در عراق و سید سعید سیدین، سرکنسول ایران در نجف با حضور در مرکز میز مشترک خدمت کنسولگری ایران در نجف اشرف بازدیدی از این مرکز انجام داد.

در این دیدار آماری از خدمات ارائه شده کنسولی به شهروندان و زائران ایرانی ارائه شد.

 

