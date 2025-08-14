به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به نقش راهبردی این استان در تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: حضور در استان زیبای ایلام که در مسیر ارتباطات و عبور میلیون‌ها زائر قرار دارد، مایه خوشحالی و افتخار است و به همه مسئولان و مردم پرتلاش استان خدا قوت می‌گویم.

وی افزود: خدمت به زائران، یکی از نعمت‌هایی است که خداوند متعال به مردم استان ایلام عطا کرده و امیدوارم با تلاش‌های مسئولان از این ظرفیت به عنوان گردشگری مذهبی برای افزایش درآمد و رونق اقتصادی استان استفاده شود.

مهاجرانی با بیان اینکه گردشگری مذهبی از مهم‌ترین گونه‌های گردشگری فرهنگی است، ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند هم در ارتقای فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کند و هم به گسترش درآمد و اشتغال مردم کمک کند.

سخنگوی دولت، استان ایلام را استانی غنی از منابع خدادادی، با طبیعتی جذاب و مردمی نجیب و متعهد توصیف کرد و گفت: مردم ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که پای کار کشور و نظام هستند و در سال‌های اخیر نیز با تدبیر مقام معظم رهبری و احیای سنت باشکوه پیاده‌روی اربعین، خوش درخشیده‌اند.

وی تصریح کرد: شوخی نیست که یک شهر کوچک مانند مهران بتواند در سال‌های متوالی از چندین برابر جمعیت خود پذیرایی کند و این مهم، به لطف خداوند با کمترین آسیب و بیشترین کیفیت در ایلام انجام شده است.

مهاجرانی با قدردانی از تلاش‌های متولیان امر در استان گفت: به برکت نام اباعبدالله الحسین (ع)، ایلام می‌تواند همچون سایر استان‌های کشور روزبه‌روز پربارتر، سربلندتر و منشأ خیر و برکت برای نظام جمهوری اسلامی باشد و این مسیر با همت مدیران و مردم شریف استان ادامه یابد.

سخنگوی دولت یادآور شد: از زحمات همه عزیزانی که تحت هدایت و فرماندهی مسئولان استان تلاش می‌کنند صمیمانه تشکر می‌کنم، چرا که خدمت به زائران توفیقی است که همه ما آرزوی آن را داریم و سلامتی و عاقبت بخیری برای همه خادمان حسینی مسالت می‌نمایم.

