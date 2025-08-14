به گزارش ایلنا ، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به سخنان اخیر محسن هاشمی مبنی بر اینکه رهبری هم تصور نمی‌کردند جنگی رخ دهد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نه‌ جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم، مربوط به حدود ۷ سال پیش یعنی سال ۹۷ است؛ و همه دیدند محقق شد.

و اتفاقا معظم‌له در نماز عیدفطر امسال ضمن تصریح به احتمال شرارت دشمن تهدید کردند: «..قطعاً ضربۀ متقابل محکمی خواهند خورد.» و این هم محقق شد.

