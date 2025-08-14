خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب قشم خبر داد؛

رفع تصرف ۸ قطعه از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم

دادستان عمومی و انقلاب قشم از رفع تصرف ۸ قطعه از اراضی ملی و دولتی در این جزیره خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب قشم اظهار کرد: این ۸ قطعه زمین به مساحت ۷۲ هزار و ۱۲۰ مترمربع در روستاهای تورگان، مسن و گوران جزیره قشم واقع شده‌اند.

وی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از طی مراحل قانونی و استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط به دستور مقام قضایی و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد با همکاری مأموران فراجا و دریابانی به مرحله اجرا درآمده است.

نریمانی تصریح کرد: تمامی مستحدثات غیرمجاز واقع شده در این اراضی نیز توسط مأمورین تخریب شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در پایان با هشدار به متصرفان غیرمجاز، خاطرنشان کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی، برخورد قاطع دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.

 

