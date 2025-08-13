خبرگزاری کار ایران
با حضور پزشکیان بررسی شد

طرح مشترک وزارت نفت و صندوق توسعه ملی برای جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت

در جلسه مشترک هیئت عامل صندوق توسعه ملی و وزیر نفت با حضور رئیس جمهور، خط زمانی پیشرفت طرح ضربتی افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این طرح با تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام در بیش از ۴۰ میدان نفتی مناطق مختلف کشور، شاهد جهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خواهیم بود.

رئیس صندوق توسعه ملی از اهتمام رئیس جمهور نسبت به تسهیل فرآیند قانونی مشارکت صندوق در سرمایه‌گذاری در بخش نفت تشکر کرد. همچنین از همکاری کامل و همه جانبه صندوق توسعه ملی با وزارت نفت در جهت تأمین مالی این پروژه‌ها در جهت افزایش تولید خبر داد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ویژه نفت، خواهان تسریع در زمان‌بندی اجرای این پروژه جهت بهره‌برداری هر چه سریع‌تر شد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمع‌آوری گازهای فِلر و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن، خواهان تسریع در تکمیل پروژه‌های این حوزه شد.

وزیر نفت نیز با اعلام این نکته که وزارت نفت در مجموع برای جمع‌آوری، ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز فِلر، پروژه در حال افتتاح دارد، گفت: عمده این طرح‌ها در بخش دزفول شمالی و میدان رَک سفید قرار دارد که تلاش می‌کنیم در هفته دولت به بهره‌برداری برسند.

