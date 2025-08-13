دیدار ولایتی با معاون وزیر خارجه ارمنستان

به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، به درخواست واهان گوستانیان، معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده روابط دوجانبه ارمنستان با ایران، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، گوستانیان توضیح و گزارشی از تحولات اخیر منطقه و مذاکرات انجام‌شده در واشنگتن ارائه داد و با تأکید بر ضرورت حفظ روابط تاریخی و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: «ما عمیقاً به روابط دوستانه با ایران پایبند هستیم و این پیوندهای تاریخی را ارج می‌نهیم.»

ولایتی نیز با استقبال از گسترش همکاری‌ها اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح و امنیت پایدار میان همسایگان خود است و بیش از هر کشور مدعی دیگری بر ایجاد آرامش میان آذربایجان و ارمنستان تأکید دارد. ایران نخستین کشوری بود که پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای منطقه، برای برقراری صلح میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان اقدام کرد و در زمان مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه، تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتم.»

انتهای پیام/