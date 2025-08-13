خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار ولایتی با معاون وزیر خارجه ارمنستان

دیدار ولایتی با معاون وزیر خارجه ارمنستان
کد خبر : 1673486
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رهبری در امور بین‌الملل جمهوری اسلامی گفت: ایران همواره خواهان صلح و امنیت پایدار میان همسایگان خود است و بیش از هر کشور مدعی دیگری بر ایجاد آرامش میان آذربایجان و ارمنستان تأکید دارد.

به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، به درخواست واهان گوستانیان، معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده روابط دوجانبه ارمنستان با ایران، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار ولایتی با معاون وزیر خارجه ارمنستاندر ابتدای این دیدار، گوستانیان توضیح و گزارشی از تحولات اخیر منطقه و مذاکرات انجام‌شده در واشنگتن ارائه داد و با تأکید بر ضرورت حفظ روابط تاریخی و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: «ما عمیقاً به روابط دوستانه با ایران پایبند هستیم و این پیوندهای تاریخی را ارج می‌نهیم.»

دیدار ولایتی با معاون وزیر خارجه ارمنستانولایتی نیز با استقبال از گسترش همکاری‌ها اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح و امنیت پایدار میان همسایگان خود است و بیش از هر کشور مدعی دیگری بر ایجاد آرامش میان آذربایجان و ارمنستان تأکید دارد. ایران نخستین کشوری بود که پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای منطقه، برای برقراری صلح میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان اقدام کرد و در زمان مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه، تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور