به گزارش ایلنا، هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه 22 مرداد، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط وزرا، گزارش مفصلی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آثار تحریم بر افزایش و گسترش مرگ و میر در کشورهای هدف ارائه شد که در آن وضعیت 152 کشور تحریم شده از سال 1970 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته بود.

طبق این گزارش در سال 1960، 8 درصد از کشورهای جهان تحت تأثیر تحریم‌ها بوده‌اند که این رقم در سال 2022، به 25 درصد رسیده است. بیشترین تأثیر تحریم‌ها روی کودکان 5-1 سال و افراد 70-60 سال بوده و 77 درصد از کل مرگ و میرها نیز از میان همین سنین بوده است.

پزشکیان در واکنش به این گزارش، با اشاره به وضعیت ناگوار غزه در اثر تداوم و حتی تشدید جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و مرگ و میر کودکان و افراد بی‌دفاع در اثر گرسنگی ناشی از محاصره ظالمانه این منطقه توسط رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: سران قدرت‌های جهانی، محافل بین‌المللی و گروه‌های بشردوستانه و حقوق بشری در دنیا باید به این گزارش توجه ویژه داشته و متوجه باشند که مرگ و میر ناشی از تحریم به مراتب بیشتر از کشته‌های جنگ‌های جهانی اول و دوم بوده است.

رئیس جمهور همچنین در واکنش به سخنان مداخله‌جویانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کشورمان تصریح کرد: آنانی که با ظاهر فریبنده، به دروغ ادعای دلسوزی برای مردم ایران دارند، اول نگاهی به وضعیت وخیم غزه و مردم بی‌دفاع این شهربه ویژه کودکان بیاندازند که به خاطر محاصره ظالمانه از سوی همین رژیم سفاک، به خاطر گرسنگی و در اثر عدم دسترسی به آب سالم و دارو، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.

پزشکیان اضافه کرد: رژیم جنایتکار صهیونیستی تمام کشورهای منطقه را حقیر و ذلیل می‌خواهد و بارها به کشورهای همسایه و غیر همسایه اش حمله کرده و جز نابودی و ویرانی چیزی به جا نگذاشته و زنان و کودکان را به فجیع‌ترین شکل ممکن آزار و اذیت کرده است. ادعای انسان دوستی از چنین افراد پلیدی چیزی جز به سخره گرفتن و تحمیق مردم نیست.

در ادامه جلسه امروز تعدادی از وزیران به تشریح برنامه‌های خود در هفته هیئت دولت پرداختند. از جمله وزیر بهداشت درباره برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه پزشک خانواده، نظام ارجاع و گسترش چتر حمایتی حوزه سلامت در مناطق محروم گزارشی ارائه کرد.

در ادامه جلسه نیز دکتر دانه‌کار از اساتید دانشگاه تهران و عضو شورای‌عالی محیط زیست گزارشی در در خصوص مخاطرات حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی ارائه کرد.

همچنین رئیس بانک مرکزی گزارشی در خصوص مسیر تاریخی تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل، آثار احتمالی فعال شدن ساز و کار ماشه و تلاش‌ها، برنامه‌ها و تمهیداتی که جهت خنثی‌سازی آن انجام شده است، ارائه کرد.