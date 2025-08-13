خبرگزاری کار ایران
برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛

معاون اول رئیس‌جمهور به قرقیزستان می‌رود

معاون اول رئیس‌جمهور به قرقیزستان می‌رود
معاون اول رئیس‌جمهور در راس هیاتی برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اوراسیا به کشور قرقیزستان سفر می کند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این سفر که از روز پنجشنبه ۲۳ مرداد آغاز می شود علاوه بر سخنرانی در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اوراسیا با تعدادی از  سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس درخصوص راهکارهای افزایش ارتباطات دوجانبه ، چندجانبه و منطقه ای دیدار خواهد کرد.

سال گذشته با تایید سران پنج کشور عضو، ایران، عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.

نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر " چوپون آتا" قرقیزستان برگزار می شود.

 

