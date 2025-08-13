هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، یونس طرهانی معاون قضایی رئبس کل در امور زندان ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: از جمله مهمترین تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ گردید فراهم نمودن شرایط آزادی تعداد حدود 50 نفر از زندانیان صرفاً رد مال کمتر از یکصد میلیون تومان است که مقرر گردید تا پایان هفته آزادی آنها محقق گردد.

معاون قضایی رئبس کل در امور زندان ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: همچنین وضعیت تعداد 150 نفر از همین نوع محکومان که صرفا رد مال زیر یکصد میلیون تومان می باشد در تمامی زندان های استان تهران بررسی گردید.

وی بیان کرد: تهیه گزارش مختصری از وضعیت آن محکومان جهت بررسی در جلسه بعدی و اتخاذ تصمیم توسط اعضای کارگروه در خصوص استحقاق و یا عدم استحقاق آنان در دستور کار قرار گرفت.

