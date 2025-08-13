شناسایی پیکر شهید پاشایی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
پیکر شهید اسماعیل پاشایی از شهدای جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
به گزارش ایلنا، همسر و فرزندان شهید پاشایی امروز در معراج شهدای بهشت زهرا (س) با پیکر مطهر شهید خود وداع کردند.
شهید اسماعیل پاشایی از پاسداران سازمان بسیج مستضعفین بود که دوم تیرماه بر اثر بمباران ستاد سازمان بسیج به فیض شهادت رسید.
وی متولد پنجم بهمن سال ۶۸ بود و سه فرزند به نامهای آوینا ۱۱ ساله، رَستا ۵ ساله و امیرعلی ۲ ماهه از او به یادگار مانده است.