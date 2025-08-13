تأکید معاون سازمان بازرسی بر ساماندهی فوری آب و برق تهران

به گزارش ایلنا، محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرسان کل معاونت با حضور در دفتر استاندار تهران با محمدصادق معتمدیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، استاندار تهران گزارشی از وضعیت و مشکلات استان به ویژه در حوزه ناترازی انرژی ارائه داد.

بلندیان در این نشست با بیان اینکه چالش انرژی به‌ویژه در استان تهران نیازمند تدابیر ویژه و فوری است، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی باید برای رفع ناترازی انرژی اقدامات عملی و فوری انجام شود.

وی همچنین وضعیت چاه‌های غیرمجاز در کشور و استان تهران را نامطلوب توصیف و بر لزوم پیش‌بینی راهکار‌های فوری برای ساماندهی آن‌ها تأکید کرد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف، گفت: استانداری تهران موضوع تفکیک کنتور آب در آپارتمان‌ها، نصب کنتور‌های فرعی هوشمند و اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی را امکان‌پذیر دانست و اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد طی نشست‌های کارشناسی مشترک با استانداری، این موضوعات را پیگیری و اجرا کند.

در ادامه بلندیان اعلام کرد: موضوع انتقال آب از سد طالقان و حل مشکل سد لار و طرح‌های انتقال آب از دریای عمان باید در اولویت برنامه­ریزی و اجرا قرار گیرد.

در پایان، استاندار تهران با قدردانی از رویکرد حمایتی و تعاملی سازمان بازرسی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای تدابیر و راهکار‌های ارائه شده، مشکلات و موضوعات مطرح شده در آینده نزدیک برطرف شود.

