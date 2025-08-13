تأکید معاون سازمان بازرسی بر ساماندهی فوری آب و برق تهران
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با استاندار تهران با اشاره به چالش ناترازی انرژی و وضعیت بحرانی سدها و نیروگاهها، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و بهرهگیری از کلیه توان کشور بهویژه ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای مدیریت بهینه انرژی در پایتخت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرسان کل معاونت با حضور در دفتر استاندار تهران با محمدصادق معتمدیان دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار، استاندار تهران گزارشی از وضعیت و مشکلات استان به ویژه در حوزه ناترازی انرژی ارائه داد.
بلندیان در این نشست با بیان اینکه چالش انرژی بهویژه در استان تهران نیازمند تدابیر ویژه و فوری است، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی باید برای رفع ناترازی انرژی اقدامات عملی و فوری انجام شود.
وی همچنین وضعیت چاههای غیرمجاز در کشور و استان تهران را نامطلوب توصیف و بر لزوم پیشبینی راهکارهای فوری برای ساماندهی آنها تأکید کرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف، گفت: استانداری تهران موضوع تفکیک کنتور آب در آپارتمانها، نصب کنتورهای فرعی هوشمند و اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در مدیریت مصرف انرژی را امکانپذیر دانست و اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد طی نشستهای کارشناسی مشترک با استانداری، این موضوعات را پیگیری و اجرا کند.
در ادامه بلندیان اعلام کرد: موضوع انتقال آب از سد طالقان و حل مشکل سد لار و طرحهای انتقال آب از دریای عمان باید در اولویت برنامهریزی و اجرا قرار گیرد.
در پایان، استاندار تهران با قدردانی از رویکرد حمایتی و تعاملی سازمان بازرسی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای تدابیر و راهکارهای ارائه شده، مشکلات و موضوعات مطرح شده در آینده نزدیک برطرف شود.