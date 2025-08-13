آیت الله جوادی آملی:
اگر عناصر محوری حوزه و دانشگاه در جای خود قرار گیرند، جامعه با مشکلی روبهرو نخواهد شد
آیتالله جوادی آملی گفت: اگر جایگاه حقیقی عناصر محوری حوزه و دانشگاه شناخته شده و در مسیر صحیح قرار گیرد، کشور میتواند بسیاری از دغدغهها و مشکلات کنونی را حل کند.
وی افزود: چیزی بالاتر از همنشینی با علم برای انسان وجود ندارد. علم حقیقتی است که از سه عنصر عالم، معلوم و حقیقت تشکیل شده و برتر از هر چیز دیگری است. وجود مبارک امیرالمؤمنین(ع) سخنگوی این حقیقت است و اگر عناصر محوری حوزه و دانشگاه بهدرستی شناخته شده و در جای خود قرار گیرند، جامعه با مشکلی روبهرو نخواهد شد.
آیت الله جوادی آملی گفت: هر موجود مادی، خواه سنگ باشد یا طلا و نقره، وقتی در جایی قرار گیرد، جای دیگران را تنگ میکند؛ اما علم از این جنس نیست. علم نه زمینی است و نه صرفاً آسمانی، بلکه حقیقت علم موجودی ملکوتی است که وقتی وارد قلب انسان شود، هم خود او را گسترش میدهد و هم برای دیگران جا باز میکند.
علم، شرحصدر میآورد و ظرفیت درک را افزایش میدهد
آیت الله جوادی آملی افزود: عالم حقیقی کسی است که هم خود رشد میکند و هم دیگران را به رشد و برادری دعوت مینماید. عالم واقعی کسی است که به جای منیت و خودمحوری، در پی اتحاد، برادری و جذب دیگران باشد. اگر علم به حقیقت خود شناخته نشود و از پیوند با زمین و آسمان ــ یعنی آغاز و انجام الهی جدا گردد و از مبدأ و معاد خالی شود، این علم سردخانهای است و به مجموعهای سرد و بیروح از محفوظات تبدیل میشود.
ما علمی زنده میخواهیم؛ علمی که از خدا آغاز شود و به خدا بازگردد
او گفت: اگر دو بُعد اصلی علم یعنی اینکه از کجا آمده و برای چه آفریده شده ــ حذف شود، علم مثله و ناقص میشود؛ و چنین علمی که از حقیقت و مقصد الهی تهی است، نه انسان تربیت میکند و نه رشد میدهد، بلکه حوادثی مانند غزه و امثال آن را به وجود میآورد.
آیتالله جوادی آملی همچنین با اشاره به مسئولیت حوزه و دانشگاه در تربیت انسان، خاطرنشان کرد: اگر جایگاه حقیقی عناصر محوری حوزه و دانشگاه شناخته شده و در مسیر صحیح قرار گیرد، کشور میتواند بسیاری از دغدغهها و مشکلات کنونی را حل کند.