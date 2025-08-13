پاسخ مجدد فرزند پزشکیان به جلیلی درباره مذاکرات

«اگر عینک دودی به چشم بزنیم، دنیا را سیاه و سفید می‌بینیم. مذاکره حلال همه مشکلات نیست. صحبت درباره مذاکره هم گوساله‌پرستی نیست.»

سعید جلیلی اخیراً در توییتی نوشته بود: «اگر کسانی مذاکره را حلال همه ناکارآمدی‌ها بدانند آنگاه این ابزار برای آن‌ها تقدسی پیدا می‌کند که نباید به آن خرده گرفته شود.»