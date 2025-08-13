پاسخ مجدد فرزند پزشکیان به جلیلی درباره مذاکرات
فرزند رئیسجمهور مجددا به مواضع سعید جلیلی درباره مذاکره، پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت:
«اگر عینک دودی به چشم بزنیم، دنیا را سیاه و سفید میبینیم. مذاکره حلال همه مشکلات نیست. صحبت درباره مذاکره هم گوسالهپرستی نیست.»
سعید جلیلی اخیراً در توییتی نوشته بود: «اگر کسانی مذاکره را حلال همه ناکارآمدیها بدانند آنگاه این ابزار برای آنها تقدسی پیدا میکند که نباید به آن خرده گرفته شود.»