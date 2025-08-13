رایزنی میانجیگرایانه وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی
وزیر امور خارجه مصر با سید عباس عراقچی و رافائل گروسی در راستای از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هستهای ایران به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، براساس بیانیه وزارت خارجه مصر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه این کشور با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راستای تلاشهای مصر برای کاهش تنشها در منطقه، از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هستهای ایران برای حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک به صورت تلفنی گفتگو کرد.