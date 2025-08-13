خبرگزاری کار ایران
رایزنی میانجیگرایانه وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی

کد خبر : 1673403
وزیر امور خارجه مصر با سید عباس عراقچی و رافائل گروسی در راستای از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای ایران به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، براساس بیانیه وزارت خارجه مصر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه این کشور با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای تلاش‌های مصر برای کاهش تنش‌ها در منطقه، از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای ایران برای حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک به صورت تلفنی گفتگو کرد.

 

