رایزنی میانجیگرایانه وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی

به گزارش ایلنا، براساس بیانیه وزارت خارجه مصر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه این کشور با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای تلاش‌های مصر برای کاهش تنش‌ها در منطقه، از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای ایران برای حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک به صورت تلفنی گفتگو کرد.

انتهای پیام/