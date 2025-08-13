تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی نماد استقلال امت اسلامی است

وی با اشاره به نقش تاریخی فقها در صدور احکام شرعی تحریم کالاهای غربی، به‌ویژه محصولات مرتبط با رژیم صهیونیستی، نمونه تاریخی تحریم تنباکوی انگلیس را الگویی موفق در صیانت از استقلال ملی معرفی کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه از مراجع عظام تقلید خواست تا احکام شرعی لازم در خصوص تحریم کالاهایی که به‌طور رسمی از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و همچنین حکم شرعی کار و تولید در کارخانه‌های وابسته به این رژیم را به صورت شفاف و قابل اتکا صادر کنند.

حجت‌الاسلام پناهیان همچنین بر وظیفه مهم رسانه‌ها و معلمان در افزایش آگاهی عمومی نسبت به این موضوع تأکید کرد، و در ادامه با استناد به روایات اهل‌بیت(ع)، پیروی از دستورات الهی در سبک زندگی اسلامی، به‌ویژه در حوزه مصرف کالاها و مقابله با دشمنان اسلام را ضروری دانست و از مردم خواست در این زمینه حساس و هوشیار باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی و کنونی یمن، محبت اهل‌بیت(ع) به مردم این کشور و جایگاه برجسته آنان در انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی منطقه را یادآور شد و مقاومت یمن در برابر تحریم‌ها، جلوگیری از عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از تولید داخلی را نمادی از ایمان و استقامت دانست.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به وضعیت حساس غزه، مقاومت مردم این منطقه را نه تنها برای آزادی خود بلکه برای بقای بشریت حیاتی خواند و با تأکید بر نقش پیشتاز ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی، بر حفظ امید و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.