مدیران خودرو
سخنگوی دولت با پوران درخشنده دیدار کرد

سخنگوی دولت با پوران درخشنده دیدار کرد
سخنگوی دولت با پوران درخشنده فیلمساز و تهیه‌کننده که به‌تازگی جایزه یک عمر دستاورد هنری نلسون ماندلا را دریافت کرده، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دیدار با بانوی فرهیخته سینمای ایران، خانم پوران درخشنده، فرصتی مغتنم برای تبریک موفقیت ارزشمندشان در کسب جایزه بین‌المللی نلسون ماندلا در راستای ارتقاء کیفی سطح زندگی زنان، نوجوانان و خانواده‌ها و انتخاب مضامین صلح‌طلبانه و آشتی‌جویانه بود.

هنرمندانی که با آثارشان پیام انسانیت، صلح و امید را به جهان مخابره می‌کنند، سرمایه فرهنگی ایران‌ هستند.»

 

