سخنگوی دولت با پوران درخشنده دیدار کرد

«دیدار با بانوی فرهیخته سینمای ایران، خانم پوران درخشنده، فرصتی مغتنم برای تبریک موفقیت ارزشمندشان در کسب جایزه بین‌المللی نلسون ماندلا در راستای ارتقاء کیفی سطح زندگی زنان، نوجوانان و خانواده‌ها و انتخاب مضامین صلح‌طلبانه و آشتی‌جویانه بود.

هنرمندانی که با آثارشان پیام انسانیت، صلح و امید را به جهان مخابره می‌کنند، سرمایه فرهنگی ایران‌ هستند.»