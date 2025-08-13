خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:

شناسایی و دستگیری ۳۰ هزار متواری با سامانه کنترل تردد

شناسایی و دستگیری ۳۰ هزار متواری با سامانه کنترل تردد
کد خبر : 1673274
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات گفت:در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضایی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا همزمان با روز حفاظت و اطلاعات عدلیه طی سخنانی گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای اجرای سند تحول قضایی، تلاش کرده وظایف خود را در بخش‌های امنیتی، تخصصی، حاکمیتی، صیانتی، فسادستیزی، هم‌افزایی، رضایتمندی عمومی و همچنین پیشگیری، به نحو احسن انجام دهد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: ما نهایت اهتمام خود را به کار بسته‌ایم تا همکاران اداری و قضایی‌مان به خود اتکایی در حوزه‌های مختلف برسند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایشان متکی بر عقلانیت و تدابیر صحیح خود حرکت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشگیری از ایجاد التهاب در محیط‌های داخلی و خارجی دستگاه قضا، یکی از الگو‌های کاری مستمر در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دقیق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه در مقوله مبارزه با نفوذ و فساد داخلی دستگاه قضا، گفت: طی سنوات اخیر برخورد‌های مکرر و متعددی با صد‌ها نفر از عوامل نفوذی در عدلیه اعم از دلال، کارچاق‌کن و همچنین جاعل و غاصب عناوین صورت گرفته و پرونده‌های قضایی بسیاری تشکیل شده که تعداد قابل توجهی از آنها منتهی به محکومیت و انفکاک شده است؛ ما در رسیدگی‌های خود تلاش داریم آنقدر دقیق، با مراقبت و با رعایت صیانت، عمل کنیم که حتی کارمند اتاق مجاور نیز متوجه خطای همکار خود نشود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه گفت: در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضایی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد دارای سابقه‌های کیفری که متواری بودند با استفاده از سامانه کنترل تردد، شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی یادآورد شد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال گذشته بیش از ۲۱۲ هزار مورد پاسخگویی به استعلامات مراکز و مراجع مختلف کشور داشته که قریب به اتفاق این پاسخ‌ها ظرف کمتر از ۱۰ روز داده شده‌اند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: طی سال ۱۴۰۳، ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا به هیئت‌های تخلف اداری معرفی و از دستگاه منفک شده یا رای محکومیت آنها صادر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور