به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از موکب پدافند هوایی ارتش در مرز مهران اظهار کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش در طول دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه خوش درخشید و امروز نیز با بکارگیری بخشی از ظرفیت خود پای کار است تا تشرف مردم به زیارت ابا عبدالله الحسین (ع) را تسهیل کند.

نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: این حرکت خودجوش و تحسین برانگیز نشان می‌دهد ارتش ما یک ارتش امام حسینی، عاشورایی و کربلایی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: شعار ارتش «ارتش فدای ملت» است و حقیقتا در میدان عمل با همه توان در خدمتگزاری به مردم پیش قدم بوده است؛ همیاری، خدمت‍رسانی و مردم‍یاری ارتش در برهه های مختلف جنگ، سیل، زلزله و....به هموطنان‍مان اثبات کرده که اولین اولویت ارتش آرامش و امنیت مردم است.

همچنین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در حاشیه بازدید از موکب اربعین نیروی هوایی ارتش در مرز مهران، اظهار داشت: در مرز مهران هرجا که رفتیم، حضور ارتش را پررنگ دیدیم. زلال‌ترین عشق و ناب‌ترین محبت‌ورزی و مهرورزی به مردم توسط ارتش در موکب‌های مختلف زمینی، هوایی و پدافند به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه حضور ارتش در هر نقطه‌ای مایه دلگرمی و ارتقای روحیه مردم است، افزود: هر کس برای امام حسین(ع) قدم بردارد، موجب تقویت فرهنگ عشق‌ورزی به اهل بیت(ع) می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که ارتش علاوه بر مأموریت دفاع و رزمی، در مسائل فرهنگی نیز حضوری پررنگ دارد، به این نتیجه می‌رسند که ارتش ما یک ارتش انقلابی، مکتبی، الهی و امام حسینی است. این احساس، عشق مردم به اسلام، امام حسین(ع)، اهل بیت(ع)، نظام اسلامی و ولایت را چند برابر می‌کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در توصیه به کارکنانی که داوطلبانه در موکب‌ها خدمت می‌کنند، خاطرنشان کرد: قدر خودتان را بدانند؛ چرا که اگر عنایت امام حسین(ع) نبود، این توفیق نصیب‍تان نمی‌شد. این یک نگاه آسمانی و توفیق الهی است که به برکت توجه حضرت اباعبدالله(ع) حاصل شده است.

