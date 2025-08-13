خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی:

حضور ارتش در هر نقطه‌ای مایه دلگرمی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از موکب‌‍های نیروی پدافند هوایی ارتش و نیروی هوایی ارتش مستقر در مرز مهران با بیان اینکه ارتش ایران، ارتش حسینی، عاشورایی و کربلایی است، گفت: حضور ارتش انقلابی و حسینی در هر نقطه‌ای مایه دلگرمی و ارتقای روحیه مردم است.

به گزارش ایلنا، به نقل از  روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از موکب پدافند هوایی ارتش در مرز مهران اظهار کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش در طول دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه خوش درخشید و امروز نیز با بکارگیری بخشی از ظرفیت خود پای کار است تا تشرف مردم به زیارت ابا عبدالله الحسین (ع) را تسهیل کند.
نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: این حرکت خودجوش و تحسین برانگیز نشان می‌دهد ارتش ما یک ارتش امام حسینی، عاشورایی و کربلایی است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: شعار ارتش «ارتش فدای ملت» است و حقیقتا در میدان عمل با همه توان در خدمتگزاری به مردم پیش قدم بوده است؛ همیاری، خدمت‍رسانی و مردم‍یاری ارتش در برهه های مختلف جنگ، سیل، زلزله و....به هموطنان‍مان اثبات کرده که اولین اولویت ارتش آرامش و امنیت مردم است.
همچنین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در حاشیه بازدید از موکب اربعین نیروی هوایی ارتش در مرز مهران، اظهار داشت: در مرز مهران هرجا که رفتیم، حضور ارتش را پررنگ دیدیم. زلال‌ترین عشق و ناب‌ترین محبت‌ورزی و مهرورزی به مردم توسط ارتش در موکب‌های مختلف زمینی، هوایی و پدافند به نمایش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه  حضور ارتش در هر نقطه‌ای مایه دلگرمی و ارتقای روحیه مردم است، افزود: هر کس برای امام حسین(ع) قدم بردارد، موجب تقویت فرهنگ عشق‌ورزی به اهل بیت(ع) می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که ارتش علاوه بر مأموریت دفاع و رزمی، در مسائل فرهنگی نیز حضوری پررنگ دارد، به این نتیجه می‌رسند که ارتش ما یک ارتش انقلابی، مکتبی، الهی و امام حسینی است. این احساس، عشق مردم به اسلام، امام حسین(ع)، اهل بیت(ع)، نظام اسلامی و ولایت را چند برابر می‌کند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در توصیه به کارکنانی که داوطلبانه در موکب‌ها خدمت می‌کنند، خاطرنشان کرد: قدر خودتان را بدانند؛ چرا که اگر عنایت امام حسین(ع) نبود، این توفیق نصیب‍تان نمی‌شد. این یک نگاه آسمانی و توفیق الهی است که به برکت توجه حضرت اباعبدالله(ع) حاصل شده است.

 

