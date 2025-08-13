خبرگزاری کار ایران
انتقال آب سد طالقان به تهران راهکار پایدار نیست

کد خبر : 1673201
رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم ناترازی‌های انرژی هنوز مدیریت انرژی کشور مدیریت سنتی است.

به گزارش ایلنا،  سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف شده است ۳۰ درصد از برق کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند گفت: بر این اساس از سال ۹۷ تا کنون اگر این امر محقق شده بود مشکل ناترازی حل شده بود.

وی با تاکید بر این که همچنان بیش از ۹۳ درصد تامین برق کشور به انرژی‌های فسیلی وابسته است تصریح کرد: در حالی که با توجه به وضعیت اقلیم کشور باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رفتیم.

رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس افزود: ۲.۳ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر برداشت شده است اما با سرمایه‌گذاران این عرصه به درستی رفتار نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در برنامه هفتم مصوب شده است طی ۵ سال ۱۲ هزار مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به احداث خط دوم انتقال آب طالقان خاطرنشان کرد: آب سد طالقان تا اواخر شهریور با حفظ حق‌آبه استان البرز منتقل می‌شود ولی این امر پایدار نیست و باید به دنبال راهکارهای تامین پایدار باشیم.

