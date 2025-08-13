انتقال آب سد طالقان به تهران راهکار پایدار نیست

وی با تاکید بر این که همچنان بیش از ۹۳ درصد تامین برق کشور به انرژی‌های فسیلی وابسته است تصریح کرد: در حالی که با توجه به وضعیت اقلیم کشور باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رفتیم.

رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس افزود: ۲.۳ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر برداشت شده است اما با سرمایه‌گذاران این عرصه به درستی رفتار نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در برنامه هفتم مصوب شده است طی ۵ سال ۱۲ هزار مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به احداث خط دوم انتقال آب طالقان خاطرنشان کرد: آب سد طالقان تا اواخر شهریور با حفظ حق‌آبه استان البرز منتقل می‌شود ولی این امر پایدار نیست و باید به دنبال راهکارهای تامین پایدار باشیم.