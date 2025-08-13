خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند، این درد را ما در ایران هم حس می‌کنیم

دببر شورای عالی امنیت ملی درباره سفرش به لبنان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» صبح روز چهارشنبه در بدو ورود به بیروت گفت:  یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد که به دلیل این پیوستگی  یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده است و اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند این درد را ما در ایران هم حس می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: از دوست عزیزم آقای نبیه بری که مقدمات این سفر را فراهم کردند، تشکر می کنم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: در اولین روز سفرش به لبنان ملاقات های مختلفی با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر و بسیاری از صاحبنظران خواهم داشت.

 

