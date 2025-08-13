به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» صبح روز چهارشنبه در بدو ورود به بیروت گفت: یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد که به دلیل این پیوستگی یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده است و اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند این درد را ما در ایران هم حس می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: از دوست عزیزم آقای نبیه بری که مقدمات این سفر را فراهم کردند، تشکر می کنم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: در اولین روز سفرش به لبنان ملاقات های مختلفی با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر و بسیاری از صاحبنظران خواهم داشت.

