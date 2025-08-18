تدابیر وزارت نفت در صورت فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه

محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تدابیر وزارت نفت در جهت احتمال ریزش قیمت نفت و کاهش میزان فروش نفت ایران پس از فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: تاکنون نه تنها کمیت فروش نفت خام ما کاهش نیافته بلکه در برخی ماه‌ها افزایش هم یافته است؛ این یک قاعده کلی است.

اگر مکانیزم ماشه فعال شود تدابیر لازم به کار گرفته خواهد شد

وی افزود: چگونگی آن، راهکارهای پیچیده‌ای که اتخاذ کرده‌ایم و تدابیری که مدنظر قرار داده‌ایم، نکاتی هستند که قابل اشاره نیستند؛ اما بدانید که همکاران و فرزندان ایران در حوزه بین‌الملل شرکت ملی نفت، شرکت نیکو و سایر ساختارهای فعال در این حوزه تدابیر لازم را مدنظر دارند و متناسب با شرایطی که پیش می‌آید، این تدابیر به کار گرفته می‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که یعنی برای هر اتفاقی که بیفتد، برنامه‌ریزی داریم، گفت: بله، حتما داریم.

کاهش قیمت نفت جهانی بوده است

پاک‌نژاد در خصوص کاهش قیمت نفت عنوان کرد: کاهش قیمت نفت، یک بحث جهانی است، من اگر بخواهم یک مقایسه ساده کنم؛ در چهار ماه اول امسال، یعنی تا پایان تیرماه، متوسط قیمت نفت خام نزدیک به پانزده تا شانزده دلار نسبت به چهار ماه ابتدای سال گذشته کاهش یافته که این کاهش قیمت، کاهش جهانی است. یعنی شاخص‌ها در واقع کاهش پیدا کرده و این اتفاق افتاده است.

