حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه شد
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه طی حکمی «حمید قنبری» را به سمت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منصوب کرد.
حمید قنبری که تحصیلکرده رشتههای حقوق و اقتصاد است، سابقه کارشناسی و مدیریتی در بانک مرکزی دارد و مسئولیتهایی چون مدیرکل امور بینالملل و ریاست اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی را در سوابق خود دارد.
وزیر امور خارجه همچنین طی احکام جداگانه «علیرضا هدایتپور» را به سمت معاون همکاریهای فرهنگی و سمنهای مرکز دیپلماسی عمومی، «زهرا ارشادی» را به سمت مدیر کل آمریکا، و «علیرضا میریوسفی» را به سمت معاون رسانههای خارجی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه منصوب کرد.
زهرا ارشادی قبل از این سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بوده است. علیرضا میریوسفی نیز پیش از این در سمت ریاست اداره سوم آسیای جنوبی فعالیت میکرد و علیرضا هدایتپور هم مشاور وزیر امور خارجه بوده است.