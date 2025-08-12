خبرگزاری کار ایران
اسماعیلی:

روند درمان علوی توسط تیمی از پزشکان مجرب پیگیری می‌شود

معاون رئیس جمهور از بهبود وضعیت جسمی سیدمحمود علوی خبر داد و گفت روند درمان ایشان توسط تیمی از پزشکان مجرب پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، در پی بستری شدن حجت الاسلام والمسلمین علوی در یکی از بیمارستان‌های تهران ، محسن اسماعیلی معاون رئیس جمهور با حضور در بیمارستان و تشکر از کادر پزشکی روند درمانی وی را پیگیری کرد.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت جسمی علوی گفت: متأسفانه ایشان در روزهای اخیر دچار عارضه مغزی شد که بلافاصله در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و از همان دقایق اولیه روند درمانی توسط تیمی‌ از پزشکان حاذق و ماهر آغاز شد.

اسماعیلی همچنین افزود:  آقای علوی از شخصیت های متدین، متخلق، مبارز و باسابقه کشور است که از نخستین روزهای انقلاب تاکنون همواره خادم مردم بوده است و کارنامه موفقی در مسئولیت های مختلف دارند، اخیراً هم همکاری در معاونت امور مجلس را با هدف خدمت به کشور پذیرفتند که نشان از روحیه انقلابی ایشان داشت.

وی خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات درمانی برای ایشان در حال اجرا است و امیدواریم هر چه زودتر با دعای خیر مردم و عنایت باری‌تعالی صحت و عافیت نصیب ایشان شده و به وضعیت عادی برگردند و شاهد شفا و بهبودی کامل ایشان باشیم.

گفتنی است حجت الاسلام علوی از ابتدای دولت چهاردهم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب است و اخیراً با حکم دکتر اسماعیلی به عنوان قائم مقام معاونت امور مجلس و معاون امور نظارتی و هماهنگی این معاونت منصوب شده بود.

