وزیر کشور:
خروج بیش از ۳.۴ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور
وزیر کشور از خروج بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین از مرزهای ۶ گانه کشور برای شرکت در راهپیمایی اربعین خبر داد و گفت: از این مجموع تا کنون ۲ میلیون نفر از زوار به کشور بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی در بازدید از زیرساختهای مرز خسروی و روند بررسی تردد زائران از این مرز به همراه معاون اجرایی رییس جمهور، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسوولان استانی در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون بیش از نیم میلیون زائر از مرز خسروی تردد کردهاند که با همکاری نزدیک ایران و عراق، شرایط تردد در مرز خسروی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
وی با تاکید بر روند مثبت تردد زائران اربعین از مرز خسروی اظهار کرد: شرایط تردد در مرز خسروی نسبت به سال گذشته به مراتب روانتر و منظمتر شده و معطلیها به حداقل رسیده است.
وزیر کشور گفت: سامانه سجاد نقش موثری در تسهیل روند عبور زائران ایفا کرده و هماهنگیهای صورت گرفته با دولت عراق، از طریق نشستهای مشترک و امضای توافق نامه ها، به اجرای کامل و عملیاتی شدن برنامهها در مرزها منجر شده است.
مومنی ادامه داد: به ویژه در مرز خسروی و سایر مرزهای کشور، حمل و نقل عمومی به خوبی مدیریت شده و تاکنون هیچ گونه مشکلی در این حوزه گزارش نشده است و امیدواریم این روند مثبت در روزهای اوج بازگشت همچنان حفظ شود.
وی با اشاره به امنیت در مرزهای ۶گانه کشور گفت: تمام مرزها زیر پوشش نیروهای انتظامی، نظامی و مرزبانی قرار دارند و امنیت کامل برقرار است و تا کنون هیچ مشکلی در زمینه امنیت گزارش نشده است.
وزیر کشور همچنین از تلاشهای مستمر وزارتخانه ها، شهرداری ها، نهادهای عمومی، موکب داران و مردم قدردانی کرد و اظهار کرد: شور و اشتیاق خدمت رسانی در این ایام بزرگ فرهنگی و معنوی نمودی از همبستگی بی نظیر مردم و مسوولان است که باعث شده زائران با آرامش و امنیت کامل سفر خود را به انجام برسانند.
وی از همه زائران خواست که با رعایت نکات ایمنی و مدیریت صحیح در مسیر بازگشت، سفری ایمن و بی خطر داشته باشند تا این همایش عظیم معنوی سال به سال با شکوهتر برگزار شود.
محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و اسکندر مومنی وزیر کشور صبح امروز سهشنبه ۲۱ مرداد به منظور بازدید از روند تردد زائران اربعین در مرز خسروی با استقبال مسئولان استان وارد فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه شدند.
بازدید از مواکب اربعین در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی از جمله برنامههای معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر کشور در این سفر یک روزه است.
حضور در مرز رسمی خسروی و بررسی میدانی وضعیت تردد زائران اربعین و بازدید از چند طرح تولیدی و محیط زیستی از جمله دیگر برنامههای دکتر قائم پناه و دکتر مومنی در سفر به استان کرمانشاه است.
مرز رسمی خسروی امسال ششمین سالی است که گذرگاه زائران اربعین حسینی است.
پارسال اربعین در مجموع یک میلیون زائر از مرز رسمی خسروی تردد کردند و پیشبینیها امسال حکایت از افزایش ۲ برابری زائران از این مرز دارد.
خسروی یکی از مرزهای مهم و با موقعیت راهبردی کشورمان است که این مرز بین المللی قدیمیترین مرز رسمی کشورمان با عراق برای تردد زائران عتبات عالیات است.
مرز خسروی در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده که خسروی - منذریه مسیر اصلی به سمت جاده بغداد پایتخت کشور عراق و سپس بندر حلب در سوریه و ساحل دریای مدیترانه بود.
قصرشیرین با افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان است.
قصرشیرین ۱۴ واحد اقامتی شامل هتل و مهمانپذیر درجه یک تا سه با ۳۲۲ اتاق و یک هزار و ۲۰۰ تخت دارد.