ارائه بیش از ۱۰ هزار خدمت درمانی در بیمارستان صحرایی به زائران اربعین در مرز شلمچه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، علی مصدق خواه، رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه ۱۰ساله نیروی دریایی ارتش در ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین در مرز شلمچه، اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، بیمارستان صحرایی نیروی دریایی ارتش از ۱۲ تا ۳۱ مردادماه در خدمت زائران پایانه مرزی شلمچه است و بیش از ۱۰ هزار خدمات درمانی شامل ویزیت و اقدامات درمانی به زائران ارائه داده است.

او ادامه داد: در بیمارستان صحرایی نیروی دریایی ارتش، خدماتی چون ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و پانسمان، درمان بیماری‌های تنفسی و عضلانی، خدمات اورژانسی و خدمات پرستاری برای زائران انجام می‌شود.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: در نظر گرفتن اتاق سرد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان به منظور ارائه خدمت به زائران اربعین که دچار گرمازدگی شده‌اند، از دیگر اقداماتی است که در بیمارستان صحرایی انجام شده است. نجات دو نفر از مرگ قطعی به علت گرمازدگی، خدمات مامایی، تست قند خون، ارائه خدمات پزشکی به بیماران قلبی و اعزام تعدادی از بیماران به بیمارستان خرمشهر و آبادان از دیگر خدمات ارائه شده در بیمارستان صحرایی نیروی دریایی ارتش در مرز شلمچه به شمار می‌رود.

او در خاتمه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی بیمارستان نیروی دریایی نداجا گفت: بیمارستان صحرایی نیرویی دریایی ارتش با استعداد ۲ پزشک، ۷ پرستار، یک نفر ماما، یک نفر رواشناس و یک نفر طب پیشگیری، تا بازگشت کامل زائران در مرز شلمچه به خدمت‌رسانی به زائران مشغول خواهد بود

