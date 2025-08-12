آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار شد
آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا صبح امروز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا که صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالهی - رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین مظفری - معاون قضایی قوه قضاییه، صاحبکار خراسانی - معاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمی فرد - رئیس مرکز امار و فناوری قوه قضاییه، رحیمی - وزیر دادگستری، موحدی - معاون منابع انسانی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین صادقی - رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، جهانگیر - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه - برگزار شد، گفت: آقای پورسید خدمتگزار صادقی بود که سالهای سال خدمات ارزشمندی در معاونت حقوقی ارائه کرد و فرد جدیدی هم که به جای وی انتخاب شدند، ناآشنا به امور نیستند و کارهای ارزشمندی در قوه قضاییه داشتند، برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت دارم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرازهای نخستین دعای اربعین اظهار کرد: در این دعای ارزشمند، انسانها دعوت به تدبیر و تفکر شدند که این مهم هم اکنون برای همگی ما در هر سطح و جایگاهی حائز اهمیت و ارزشمند است و باید در دستورکار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هم بنده و هم رئیس قوه قضاییه، قدرت تحلیل و تفکر بالایی را در جناب پورسید دیده بودیم. بر همین اساس در موارد زیادی از وی مشاوره گرفتم چراکه میدانستم به تبعات هر تصمیمی توجه فراوانی دارند.
خلیلی اضافه کرد: آقای پورسید در کنار تحلیلگری، استنباط و تحلیل بالا از خضوع فراوانی نیز برخوردار هستند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای فراوانی که در معاونت حقوقی صورت میگیرد، گفت: تدوین آیین نامههای قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول در مدتی کوتاه، با تلاشهای دکتر پورسید و همکارانشان انجام گرفت که از همه این تلاشها تشکر میکنم.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگیهای دکتر هادی برای تصدی این سمت، آشنایی با حوزه معاونت حقوقی است که سالها در آن فعالیت و تلاش داشتند.
خلیلی در ادامه گفت: معاون حقوقی جدید از دانش علمی بالا و مناسبی برخوردار است. قانوننویسی کرده و تعامل مطلوبی با مجلس دارد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: امیدواریم معاون حقوقی جدید تعامل و همکاری بالایی با دولت و مجلس در تصویب لوایح قضایی داشته باشند همچنین با طمانینه کارها را با سهولت و سرعت پیش ببرند. امیدواریم در این جایگاه بدرخشند و کارهای مهم و تازهای صورت دهند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی - معاون جدید حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه - نیز در این نشست گفت: زمانی که در معاونت حقوقی مشغول به فعالیت بودم دغدغهای درباره وضعیت تدوین و تصویب لوایح قضایی و پروسهای که طی میکند، داشتم که حتما این دغدغه را پیگیری خواهم کرد.
وی ادامه داد: با آغاز مسئولیتم در این معاونت حتما مسیر تعاملی با سایر همکاران طی میشود و تلاش میکنیم از نظرات جامعه علمی و همکاران خبره و توانمند در معاونت حقوقی استفاده کنیم تا مسیر کاری به بهترین شکل طی شود.
پورسید - معاون حقوقی سابق قوه قضاییه - نیز در این مراسم گفت: از تلاش، تعامل و زحمات تمامی همکارانم در این معاونت تشکر میکنم. در این مدت که بنده در معاونت حقوقی فعالیت داشتم همگی همکاران، مدیران، مستشاران و کارکنان اداری و خدماتی زحمات زیادی کشیدهاند و تلاشهای فراوانی داشتند که قابل تقدیر است.
در پایان این جلسه با اهدای لوح از تلاشهای بهزاد پورسید تجلیل و حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی به عنوان معاون جدید حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معرفی شد.