رئیس جمهور:
تنها جرم دانشمندان شهید ما، تلاش برای رساندن ایران به قلههای دانش و پیشرفت بود
رئیس جمهور با انتقاد شدید از انفعال مدعیان حقوق بشر و صلح امنیت در قبال جنایتگری رژیم صهیونیستی گفت: این شهدای دانشمند ما هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران در دنیا انجام ندادهاند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه با حضور در یادمان شهدای دانشمند دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ادای احترام به تمثال دانشمندان شهید این دانشکده و امضای دفتر یادبود گفت: با افرادی که تصاویرشان در اینجا نصب شده است، به خاطر جایگاه و مسئولیتی که داشتند ارتباطاتی داشتیم. این عزیزان هیچ گناهی نداشتند جز آنکه میدانستند و میتوانستند اراده کنند تا کشور خود را به فناوریهای پیشرفته مجهز سازند.
رئیس جمهور با انتقاد از رفتار مدعیان دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت اظهار داشت: این ادعا دروغی بیش نیست. امروز کسانی که تصاویرشان اینجا نصب شده، هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران و تلاش برای حفظ کشور از تجاوزهای ناجوانمردانه در دنیا انجام ندادهاند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
پزشکیان با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و کشورهاى اروپایى از این رژیم تصریح کرد: اسرائیلیها متجاوزانی هستند که از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردارند. آنها تریبون، پول، زور و قدرت دارند و امروز علاوه بر کلی کشتار انسانها، راه آب، دارو، نان و غذا را میبندند و مردم را گرفتار گرسنگی میکنند و این رفتار شرمآور است.
رئیس جمهور یاد و خاطره شهیدان علم و فناوری کشور را گرامی داشت و تأکید کرد: امیدواریم که جوانان این مسیر را با قدرت ادامه دهند و در راه استقلال و آزادی کشور قدم بردارند.