خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور:

تنها جرم دانشمندان شهید ما، تلاش برای رساندن ایران به قله‌های دانش و پیشرفت بود

تنها جرم دانشمندان شهید ما، تلاش برای رساندن ایران به قله‌های دانش و پیشرفت بود
کد خبر : 1672944
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با انتقاد شدید از انفعال مدعیان حقوق بشر و صلح امنیت در قبال جنایتگری رژیم صهیونیستی گفت:‌ این شهدای دانشمند ما هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران در دنیا انجام نداده‌اند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه با حضور در یادمان شهدای دانشمند دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ادای احترام به تمثال دانشمندان شهید این دانشکده و امضای دفتر یادبود گفت: با افرادی که تصاویرشان در اینجا نصب شده است، به خاطر جایگاه و مسئولیتی که داشتند ارتباطاتی داشتیم. این عزیزان هیچ گناهی نداشتند جز آنکه می‌دانستند و می‌توانستند اراده کنند تا کشور خود را به فناوری‌های پیشرفته مجهز سازند.

رئیس جمهور با انتقاد از رفتار مدعیان دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت اظهار داشت: این ادعا دروغی بیش نیست. امروز کسانی که تصاویرشان اینجا نصب شده، هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران و تلاش برای حفظ کشور از تجاوزهای ناجوانمردانه در دنیا انجام نداده‌اند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

پزشکیان با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و کشورهاى اروپایى از این رژیم تصریح کرد: اسرائیلی‌ها متجاوزانی هستند که از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردارند. آن‌ها تریبون، پول، زور و قدرت دارند و امروز علاوه بر کلی کشتار انسان‌ها، راه آب، دارو، نان و غذا را می‌بندند و مردم را گرفتار گرسنگی می‌کنند و این رفتار شرم‌آور است.

رئیس جمهور یاد و خاطره شهیدان علم و فناوری کشور را گرامی داشت و تأکید کرد: امیدواریم که جوانان این مسیر را با قدرت ادامه دهند و در راه استقلال و آزادی کشور قدم بردارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور