وزیر کشور همراه با معاون اجرایی رییس جمهور وارد استان کرمانشاه شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مومنی قرار است با حضور در مرز خسروی از روند ارائه خدمات به زائران اربعین و برخی مواکب مردمی بازدید کند.

تشکیل ستاد اربعین استان کرمانشاه به ریاست وزیر کشور از دیگر برنامه‌های مومنی در این سفر یک روزه است.

مومنی همچنین از روند عملیات اجرایی طرح تولید سوخت از زباله (RDF) کارخانه سیمان غرب بازدید خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه با خبرنگاران در فرودگاه گفت: برای بررسی وضعیت تردد زائران اربعین و تسهیل سفر آنها به کرمانشاه آمده‌ایم.

قائم‌پناه افزود: با همراهی وزیر محترم کشور از روند آماده‌سازی مسیرهای تردد زائران اربعین بازدید خواهیم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تسهیل سفر زائران اربعین گفت: اگر مشکلی وجود داشته باشد، با هم‌فکری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش خواهیم کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را حل کنیم.

