نهایی شدن طرح توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون آموزش مجلس
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از نهاییشدن طرح توسعه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این طرح بدون مغایرت با اصول قانون اساسی و با بهرهگیری از ساختارهای موجود، ایجاد «مرکز ملی هوش مصنوعی» و اختصاص بودجههای مشخص از صندوقهای نوآوری و فناوری را پیشبینی کرده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان در تشریح نشست امروز، دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، با اشاره به پیگیری این کمیسیون در زمینه قانونگذاری حوزه فناوری و هوش مصنوعی، گفت: در خصوص طرح توسعه هوش مصنوعی، مقرر شد؛ دو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری » و «صنایع و معادن» به عنوان کمیسیونهای اصلی، نظرات خود را برای تصمیمگیری نهایی به رئیس مجلس ارائه کنند.
وی با بیان اینکه «پیشنهاد اولیه طرح مورد بررسی از سوی کمیسیون صنایع ارائه و جهت بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع شده بود»، افزود: بررسیهای ما نشان داد که متن اولیه با اصل ۷۵ قانون اساسی، اصل ۴۴ و قانون برنامه توسعه، مغایرت دارد و ایجاد ساختار جدید در آن پیشبینی شده که با سیاستهای کلی نیز همخوانی نداشت.
وی تصریح کرد: هدف ما این بود که به جای ایجاد ساختارهای جدید، از ظرفیتها و ساختارهای موجود استفاده شود، بر همین اساس، طرح را بهگونهای نهایی کردیم که با مصوبات هیات وزیران و نیز مصوبات کمیسیون صنایع همپوشانی داشته و مغایرت با اصل ۷۵ برطرف شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مفاد پیشبینیشده در این طرح، «مرکز ملی هوش مصنوعی» ایجاد خواهد شد و «صندوق نوآوری و شکوفایی» موظف میشود حداقل ۱۰ درصد از بودجه خود را به این حوزه اختصاص دهد، همچنین مقرر شده حداقل ۱۰ درصد از منابع صندوقهای فناوری غیردولتی برای حمایت از گروههای فعال در حوزه هوش مصنوعی تخصیص یابد.
وی خاطر نشان کرد: طبق احکام دیگر این طرح، همه دستگاههای مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف خواهند بود از بودجه و ساختارهای خود، با اولویت حوزه هوش مصنوعی، حمایت کنند؛ همچنین در چارچوب این طرح، برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی از ظرفیت بند «چ» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان نیز بهره برداری خواهد شد.