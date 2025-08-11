به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم‌پور نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ادعاهای برخی افراد در فضای مجازی پیرامون تعطیلی مجلس گفت: ماموریت سرکشی به حوزه انتخابیه، تعطیلی نیست؛ یک وظیفه قانونی است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی و ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان موظف می شوند در بازه‌های زمانی مشخص، برای سرکشی در حوزه های انتخابیه حضور یابند. این سرکشی‌ها شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب، برگزاری جلسات متعدد با مدیران اجرایی استانی و محلی، بازدید و پیگیری پروژه‌های عمرانی و از همه مهمتر شنیدن دغدغه ها و مشکلات مردم است. بازدیدهای میدانی نمایندگان می‌تواند به جمع‌آوری بهتر اطلاعات و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی کمک کند.

وی این ادعاها و مطالب خلاف را مغالطه ای خطرناک دانست و اظهار داشت: این فضاسازی‌ها حاصلی جز تفرقه‌افکنی ندارد؛ در ایام غیرعلنی، کمیسیون‌ها، جلسات هماهنگی و مکاتبات رسمی جریان دارد؛ نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه با مقامات استانی و محلی، تصمیمات ملی را تا مرحله اجرا دنبال می‌کنند. نادیده گرفتن این فعالیت‌ها و تقلیل آن به تعطیلی یا بی‌عملی، در عمل به معنای تخریب اعتماد عمومی و تضعیف ابزار نظارتی مجلس است.

ابراهیم‌پور نقش رسانه‌ها را در جلوگیری از سیاه‌نمایی مؤثر دانست و یادآور شد: رسانه‌ها و جریان‌های منتقد باید میان انتقاد مبتنی بر سند و تخریب بر پایه شایعه تفاوت قائل شوند، بزرگ‌نمایی یک برداشت غلط، نه به اصلاح امور، بلکه به اختلال در روند پیگیری مسائل ملی منجر می‌شود؛ به‌ویژه در موارد حساسی چون بحران آب و استیضاح وزرا که نیازمند هم‌افزایی اطلاعات و انرژی ملی است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر، برخی با اظهارنظرها و شایعات، نمایندگان مجلس را متهم به تعطیلی چند هفته‌ای و بی‌تفاوتی نسبت به استیضاح وزیر نیرو کرده‌اند؛ این ادعاها نه‌تنها با واقعیت انطباق ندارد، بلکه نشان‌دهنده ناآگاهی یا تجاهل نسبت به چارچوب‌های قانونی و وظایف نمایندگی است.

نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در پایان پیرامون استیضاح وزیر نیرو گفت: استیضاح وزیر نیرو با امضاهای لازم ثبت شده، اما طبق مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش از ورود به صحن باید اعلام وصول شود؛ این فاصله زمانی، فرصتی است برای تکمیل مستندات، برگزاری نشست‌های غیررسمی و مشاهده مستقیم عملکرد وزارتخانه در حوزه‌های بحرانی همچون آب لذا بازدید میدانی نه یک کار جانبی بلکه جزء لاینفک استدلال دقیق در استیضاح است.

