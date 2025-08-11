خبرگزاری کار ایران
بازدید معاون هماهنگ‌کننده نزاجا از بیمارستان صحرایی نهاجا در مرز مهران

کد خبر : 1672597
همزمان با اوج تردد زائران اربعین حسینی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرز مهران، از بیمارستان ۳۲ تختخوابی اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش بازدید و روند خدمت‌رسانی به زائران را ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در بازدید امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش از مرز مهران، تجهیزات پزشکی، امکانات پشتیبانی و میزان آمادگی کادر درمانی بیمارستان صحرایی نهاجا به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

سرتیپ قربانی در ادامه ضمن گفت‌وگو با پزشکان، پرستاران و کارکنان مستقر در بیمارستان صحرایی نهاجا، از تلاش شبانه‌روزی آن‌ها برای خدمت به زائران قدردانی و بر حفظ آمادگی کامل تا پایان ایام اربعین تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مأموریت‌های بهداشتی و درمانی در این ایام، اظهار داشت: خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ و وظیفه‌ای معنوی است که نیروهای مسلح با تمام توان برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

بیمارستان ۳۲ تختخوابی نهاجا که به صورت صحرایی در نزدیکی پایانه مرزی مهران برپا شده، مجهز به بخش‌های اورژانس، بستری، اتاق عمل سیار و داروخانه بوده و خدمات پزشکی رایگان به زائران ارائه می‌دهد. این مرکز با حضور تیم‌های تخصصی داخلی، جراحی، اورژانس و امدادگران مجرب، آمادگی کامل برای رسیدگی به موارد اورژانسی و بیماری‌های مختلف را دارد.

 

 

 

