تخت روانچی:
تهران در صورت لغو تحریمهای آمریکا به طور موقت با محدودیت در فعالیتهای هستهای موافقت میکند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: تهران در صورت لغو تحریمهای آمریکا، حاضر است برای مدتی محدود، برخی محدودیتها را بر توسعه برنامه هستهای خود بپذیرد.
به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با کیودو ژاپن تأکید کرد که تهران در صورت لغو تحریمهای آمریکا، حاضر است برای مدتی محدود، برخی محدودیتها را بر توسعه برنامه هستهای خود بپذیرد.
وی این اقدام را بخشی از یک «توافق برد-برد و عادلانه» دانست و گفت: ایران میتواند به طور موقت با محدودیتهایی در فعالیتهای هستهای صلحآمیز خود موافقت کند.
تخت روانچی تصریح کرد: ایران میتواند درباره ظرفیتها و محدودیتهای غنیسازی انعطاف نشان دهد، اما توقف آن تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این موضوع برای ما ضروری است و باید بر توان داخلی تکیه کنیم، نه وعدههای توخالی. اگر ایالات متحده بر غنیسازی صفر اصرار داشته باشد، توافقی در کار نخواهد بود.
معاون سیاسی وزیر خارجه با انتقاد از رفتار آمریکا گفت: آماده گفتوگو با ایالات متحده هستیم، اما واشنگتن باید مشخص کند که به توافق برد-برد علاقه دارد یا به تحمیل اراده خود.»
وی همچنین خواستار پاسخگویی درباره دلایل حملات اخیر شد و افزود: دریافت غرامت پیششرط مذاکرات آینده نیست، اما در روند گفتوگوها مطرح خواهد شد.
تختروانچی حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران را «غیرقانونی» خواند و گفت: این اقدام خسارات سنگینی به بار آورده است و ایران حق دارد درخواست غرامت کند.
به گفته او، تماسهای غیرمستقیم با آمریکا از طریق یک کشور واسطه ادامه دارد، هرچند هنوز زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات تعیین نشده است.
وی با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد که برای ادامه مذاکرات، واشنگتن باید تضمین دهد در صورت ازسرگیری گفتوگوها، دیگر به ایران حمله نخواهد کرد.
تختروانچی همچنین هرگونه محدودیت بر برنامه موشکی ایران را غیرقابل قبول دانست و با وجود افزایش تنشها، گفت که کانالهای دیپلماتیک از طریق واسطهها همچنان باز است.
او هشدار داد که هرگونه تهدید جدید آمریکا با پاسخ قاطع تهران روبهرو خواهد شد.
معاون سیاسیت وزارت خارجه ایران ضربالاجل تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه را «یکجانبه» توصیف کرد، اما تمایل ایران برای ادامه گفتوگو با طرفهای اروپایی را تأیید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که برنامه هستهای ایران «کاملاً صلحآمیز» است و تهران آماده همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس دستورالعملهای جدید، از جمله در تأسیسات آسیبدیده در حملات اخیر، به منظور اطمینان از بازرسیهای شفاف و ایمن خواهد بود.
بر اساس گزارش کیودو، مذاکرات هستهای ایران و آمریکا به دلیل شکاف جدی میان دو طرف متوقف شده است؛ واشنگتن خواستار توقف کامل غنیسازی اورانیوم است، در حالی که تهران این موضوع را مردود میداند. همزمان، در آستانه دور ششم رایزنیها با میانجیگری عمان، ایران هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و ایالات متحده نیز با بمباران سه تأسیسات هستهای ایران به آن پیوست.
بر اساس این گزارش، سطح غنیسازی اورانیوم ایران به ۶۰ درصد رسیده که به آستانه ۹۰ درصدِ مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای نزدیک است. با این حال، تختروانچی در گفتوگوی خود رقم مشخصی برای کاهش این سطح اعلام نکرد و بار دیگر توقف غنیسازی را «منتفی» خواند.