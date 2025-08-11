زندانی سیاسی از انتقال با دستبند و پابند و لباس زندان، مصون است/ قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند

فخرالسادات محتشمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در شرایط جنگی، حضور زندانیان سیاسی در زندان، امری غیرمتعارف و غیرقابل قبول است، گفت: مطابق مصوبه‌ای که قوه قضاییه داشته، باید به این زندانیان در آن شرایط مرخصی داده می‌شد. حتی به گفته مسئولان زندان اوین، خود آن‌ها هم چنین تقاضایی کرده بودند، اما متأسفانه این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: این بی‌توجهی نه تنها به تعدادی از زندانیان و خانواده‌های آنان بلکه به مراجعانی که برای امور اداری آمده بودند، آسیب رساند، بلکه باعث شد تعداد زیادی از پرسنل زندان، به‌ویژه سربازان معصوم و بی‌گناه، دچار آسیب شوند. طبیعی است که اگر تعداد زندانیان کاهش پیدا می‌کرد، تعداد پرسنل هم کمتر می‌شد و آسیب‌های کمتری وارد می‌شد.

محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه در موضوع انتقال زندانیان سیاسی، اقدامی خلاف عرف انجام گرفت، گفت: در صحبت‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور هم آمده بود که این زندانیان حتی در هجوم وحشیانه اسرائیل به زندان، کمک کردند تا افراد را از زیر آوار بیرون بیاورند و به فرار فکر نکردند؛ درباره زندانیان سیاسی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها انگیزه آنان، حس دوستی و واکنش عاطفی انسانی در چنین شرایطی بوده است اما با وجود این، این افراد را شبانه با دستبند و پابند به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.

وی ادامه داد: در زندان تهران بزرگ، شرایط مناسبی برای نگهداری زندانیان سیاسی وجود نداشت و توان پذیرش این تعداد زیاد از زندانیان را هم نداشتند، تعداد زیادی زندانی در یک اتاق نگهداری می‌شدند که این امر مشکلات بهداشتی زیادی ایجاد می‌کرد. فاصله زیاد و موقعیت دورافتاده آن هم برای خانواده‌ها مشکل‌ساز بود. از ابتدا قول داده بودند که به سرعت زندان اوین را آماده کرده و این افراد را منتقل می‌کنند، اما این روند طولانی شد.

همسر تاجزاده گفت: در روز جابجایی، زندانیان از قبل اعلام کرده بودند که با دستبند و پابند به هیچ‌وجه حرکت نمی‌کنند – مأموران آمدند و توجیهشان این بود که به دلیل شرایط جنگی و بحران موجود، باید این کار انجام شود اما در شرایط عادی، این اقدام ضرورتی ندارد و شأن زندانیان را نقض می‌کند که در گفت‌وگوهای اولیه این موضوع پذیرفته شده بود.

محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: عکس منتشر شده توسط خبرگزاری میزان هم مربوط به زمانی بود که توافق شده بود این زندانیان بدون دستبند وارد اتوبوس شوند. به نظر می‌رسد آن عکس مربوط به آخرین اتوبوس بود اما بعد از آن، فرمانده نگهبانی آمد و گفت: «به هیچ‌وجه نمی‌توانید بدون دستبند بروید. در غیر این‌صورت گارد را خبر می‌کنیم.» و این کار را هم کردند و همان‌جا ضرب و شتم تعدادی از این عزیزان رخ داد.

وی درباره اینکه آیا آقای تاج‌زاده هم در این حادثه دچار مشکل شدند، گفت: ایشان گفتند که ضربه نخوردند اما آقای قدیانی مختصری دستشان زخم شده بود. انتظار داشتیم قوه قضاییه به این مسئله ورود کرده و رسیدگی می‌کرد و متخلفان را مجازات می‌کرد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در کمال ناباوری و حیرت ما و تمام شاهدان عینی – این واقعه رخ داده را انکار کرده و فیلمی منتشر کردند که صرفاً لحظه ورود به بند ۷ را نشان می‌دهد. دوربین‌ها هم وجود داشته‌اند و کل ماجرا را فیلمبرداری کرده‌اند. فیلم‌ها را ببینید. اگر نمی‌خواهید آن‌ها را برای مردم منتشر کنید، اشکالی ندارد، اما بررسی و رسیدگی کنید.

محتشمی‌پور گفت: امروز شخصاً به زندان اوین مراجعه حضوری داشتم تا ببینم وضعیت ملاقات چگونه است و ما باید چه اقدامی انجام دهیم. ورودی و دیوار را درست کرده‌اند و درب اصلی ظاهر مرتب‌تری دارد. اما چون گفته شد احتمال دارد فردا ملاقات کابینی باشد، به درب مخصوص ملاقات رفتم و دیدم تنها یک دیوار کشیده‌اند و پشت آن کاملاً مسدود است.

همسر تاجزاده گفت: نمی‌دانم سالن ملاقات به چه شکلی و چگونه است. البته دیدم که ماشین‌هایی تردد می‌کردند که برای فروشگاه یا بهداری دارو آورده بودند و این کمی باعث آرامش شد. با این حال، برخی داروها موجود نیست؛ برای مثال، آقای محمودیان که بیماری قلبی دارد، نتوانسته داروی خود را در آن‌جا تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه مطالبه اصلی ما آزادی زندانیان سیاسی است، گفت: حداقل‌ترین انتظار این است که به این زندانیان مرخصی داده شود تا مراحل اداری آزادی انجام گیرد. اگر فردی چیزی گفته یا نوشته، تا زمانی که دست به اسلحه نبرده، امنیتی محسوب نمی‌شود.

محتشمی‌پور گفت: اکنون هم به جای تمرکز بر نفوذی‌ها، بیشترین مراقبت را بر مخالفانی اعمال می‌کنند که حتی ممکن است قصد براندازی هم نداشته باشند و صرفاً منتقد و به دنبال اصلاح امور باشند. انتظار ما این است که آقایان کمی دقت بیشتری کنند، دوست و دشمن را بشناسند و دوستان و دلسوزان این کشور و خانواده‌هایشان را در تنگنا قرار ندهند.

همچنین هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاجزاده هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شرایط موکل خود گفت: تا جایی که اطلاع داریم این زندانیان همان روز به زندان اوین رسیدند و در حال حاضر در اوین هستند.

وی ادامه داد: خبرهایی که ما داریم به ویژه در هنگام نقل و انتقال اتفاقاتی صورت گرفته است. در واقع سازمان زندان‌ها باید تشخیص دهد که هر زندانی در چه مرتبه و درجه‌ای قرار دارد و شرایط زندانیان سیاسی را به مأموران مراقب تفهیم کند. زندانیان سیاسی افرادی نیستند که مرتکب جنایت شده یا قصد فرار داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: درست است که در قانون، مأمور مراقب پیش‌بینی شده است، اما رفتار با زندانیانی که در رده و دسته آقای تاجزاده و سایر زندانیان سیاسی هستند و به دلیل انگیزه‌های سیاسی عمدتا داخل زندان هستند باید به‌طور قابل توجهی متفاوت از رفتار با افرادی باشد که مرتکب جرایم عادی نظیر سرقت، قتل یا قاچاق مواد مخدر شده‌اند. متأسفانه، به نظر می‌رسد که تمامی زندانیان به یک چشم دیده می‌شوند.

پوربابایی تصریح کرد: مأموران اجرای احکام و مراقب باید به خوبی از قوانین و مقررات مربوط به زندانیان جرائم سیاسی آگاه باشند. قانون جرائم سیاسی زندانی سیاسی را از اینکه با او رفتارهای نادرست، صورت بگیرد و یا در شرایط نامناسب نگهداری شود و یا استفاده از لباس زندانی و یا اینکه انتقال این افراد با دستبند و پابند صورت بگیرد، مصون داشته است. این کوتاهی سازمان زندان‌ها قابل بخشش نیست و مامورین مراقب هم به عنوان عامل این رفتارها مرتکب چنین عملی شده‌اند.

وی گفت: در هر صورت، ما این رفتار را به شدت محکوم کرده و مسئولیت آن را به عهده مسئولین سازمان زندان‌ها می‌گذاریم. در حال حاضر، اطلاعاتی که از آقای تاج‌زاده دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد که شرایط‌شان مساعد است. البته ایشان به‌طور معمول در زندان حتی در مواقع بیماری هم سعی می‌کنند تا خانواده و دوستان خود را نگران نکنند و همواره از شرایط خود به‌خوبی سخن می‌گویند.

