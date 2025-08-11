به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، عصر امروز(یکشنبه) در همایش توجیهی خادمان و موکبداران جاماندگان اربعین حسینی ۱۴۰۴ که در حسینیه ارشاد برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: امیدوارم همه ما از نورانیت و فیوضات این ایام بهرهمند شویم.

سردار حسن زاده با اشاره به حضور گسترده مردم در پیاده روی اربعین در عراق و ایران، افزود: بسیاری از عزیزان ما در کربلا و نجف و در مسیر پیاده روی هستند. آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران و سراسر کشور به یک رویداد با عظمت اجتماعی، بین المللی، فرهنگی، مذهبی و حماسی تبدیل شده است. این حرکت کاملاً مردمی است و با ابتکار جوانان و نوجوانان مساجد آغاز شد و امروز با حضور مردم، موکبداران و خادمان به اوج خود رسیده است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی را «حرکتی تمدن ساز» دانست و گفت: این رویداد برگرفته از پیاده روی اربعین در عراق است که سالهاست برگزار می شود و طی ۱۶ سال گذشته به الگویی برای بسیاری از حرکت ها تبدیل شده است. این مراسم هر ساله با استقبال پرشورتر مردم و تنوع فرهنگی بیشتری انجام می شود. علیرغم گرمای هوا، مردم با عشق و ایمان این مسیر را طی می کنند و نیت خود را به شهدا گره زده اند.

وی با اشاره به فضای وحدت و همدلی در کشور، تأکید کرد: امسال پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی باشکوه تر از سالهای قبل برگزار خواهد شد، زیرا جامعه ما زیر پرچم امام حسین(ع) متحد و یک صدا است و همه خود را مدیون شهدا می دانند.

سردار حسن زاده با بیان اینکه امسال پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با محوریت شهدای اقتدار برگزار می شود، عنوان کرد: غرفه ها و موکب ها به نام شهدا نامگذاری خواهند شد و از خانواده های معظم شهدا دعوت می کنیم در این مراسم حضور یابند. ما بیش از هزار و ۱۰۰ شهید اقتدار داریم و هر موکب باید نام یکی از این عزیزان را بر خود داشته باشد تا فضایی نورانی و معنوی ایجاد شود.

وی گفت: حرکت پیاده روی جاماندگان اربعین باید حماسی باشد؛ چرا که ریشه در قیام عاشورا دارد؛ تقابلی میان حق و باطل که روحیه شهادت طلبی را تقویت می کند. همه باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

سردار حسن زاده افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته، علاوه بر جاماندگان، بسیاری از زائرانی که در اربعین عراق حضور داشتند، در مراسم جاماندگان شرکت می کنند و این نکته مهمی است.

وی به نقش محوری موکب ها و غرفه های فرهنگی در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: موکب ها و ایستگاه های صلواتی باید پیام مقاومت و تبیین نظام جمهوری اسلامی را منتشر کنند. غرفه های تبیینی نیز باید با پخش اذان، تلاوت قرآن و برگزاری نماز جماعت، فضایی معنوی ایجاد کنند.

سردار حسن زاده تهران را نماد وحدت و مقاومت ملت ایران خواند و گفت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران با بیش از ۲ هزار غرفه مردمی، به الگویی برای سایر استان ها تبدیل شده است. این رویداد عظیم به لطف خدا و همت دست اندرکاران، هر سال بدون مشکل برگزار می شود.

سردار حسن زاده مهمترین درخواست مردم را در مراسم جاماندگان اربعین حسینی از موکب داران تأمین آب آشامیدنی خنک و بهداشتی عنوان کرد و از خادمان خواست به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بزرگ تنها با همدلی و مشارکت همگانی ممکن می شود. غرفه های دارای مجوز نشان دهنده نظم و برنامه ریزی دقیق این حرکت مردمی هستند. امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه این مراسم باشیم.

