به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در جلسه رئیس قوه قضاییه با مدیران اصحاب رسانه گفت: روند اصلاح و تحول قوه قضاییه در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سرعت و قدرت در حال پیشروی است و امیدواریم که سایر قوا و بخش‌های کشور نیز با همین سرعت، مسیر تحولی خود را بپیمایند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است این موضوع است که مردم نیز به آن مرحله از سطح ادراک برسند که چنانچه مورد ظلم واقع شوند می‌توانند با مراجعه به عدلیه حق خود را بستانند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم نیرو‌های مسلح و قوای سه گانه حقیقتاً خوش درخشیدند و در شرایط کنونی ضرورت دارد که همبستگی و اتحاد به وجود آمده در کشور را حفظ کنیم؛ یکی از ملزومات حفظ همبستگی و اتحاد موجود در جامعه ولو اینکه مربوط به بخشی از جامعه باشد مقوله آزادی زندانیان سیاسی است؛ ما به این نکته واقف هستیم که در نظرسنجی‌های افکار عمومی، مقوله آزادسازی زندانیان سیاسی، اهمیت موضوعاتی نظیر تورم و اینترنت که جزو دغدغه‌های اصلی مردم است را ندارد. اینجانب شخصاً در این زمینه از تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم کردم.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج‌نشین به کشور شد.

