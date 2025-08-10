واکنش عراقچی به احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در نروژ

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه حیاط دولت در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات ما فردا با آژانس است. در خصوص چارچوب جدید همکاری، توضیحات لازم پیشتر ارائه شده است.

وی با بیان اینکه معاون آقای گروسی فردا به تهران سفر خواهد کرد، گفت: هیچ برنامه‌ای برای بازرسی و بازدید وجود ندارد. ما هنوز به توافق چارچوب جدید دست نیافته‌ایم و تا قبل از مشخص شدن چنین چارچوبی همکاری‌ها آغاز نخواهد شد.

عراقچی عنوان کرد: این چارچوب جدید حتماً بر مبنای قوانین مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت .

وی با بیان اینکه تماس‌های ما با اروپایی‌ها ادامه دارد، گفت: آنها بحث اسنپ بک را مطرح کرده‌اند. موضع ما کماکان روشن است. از نظر ما، اسنپ بک برای اروپا موضوعیت ندارد که بخواهد این کار را انجام دهد، اروپایی‌ها با توجه به مواضعی که اتخاذ کرده‌اند، اصولاً از نظر ما مشارکت‌کننده در برجام به حساب نمی‌آیند. البته بحث‌های فنی در این خصوص وجود دارد، هم فنی و هم حقوقی که همکاران من در تماس با آنها هستند. دور بعدی برای مذاکره فعلاً تنظیم نشده است.

وزیر خارجه کشورمان در رابطه با احتمال برگزاری مذاکرات نروژ عنوان کرد: هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و من هیچ کشوری را تایید نمی‌کنم.

عراقچی در واکنش ایران به اشغال کامل غزه تصریح کرد: دیشب وزارت امور خارجه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرد. مواضع ما کاملاً روشن است و با هرگونه اشغال غزه و هر گونه جابه‌جایی مردم غزه مخالف هستیم و آن را محکوم می‌کنیم.

وی عنوان کرد: جنایاتی که هر روز صورت می‌گیرد محکوم است. دیروز، بیست و دو کشور اسلامی هم بیانیه مشترکی صادر کردند و مواضع کشورهای اسلامی، کشورهای عربی و کشورهای منطقه در این خصوص تاکنون بسیار مثبت بوده و جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را به وضوح اعلام کرده است.

وی در خصوص مسیر سینویک و توافق ارمنستان و آذربایجان عنوان کرد: مکرراً در این زمینه صحبت شده است. فردا وزیر امور خارجه ارمنستان تماس تلفنی خواهد داشت. آقای پاشینیان، نخست‌وزیر نیز تماسی با آقای رئیس‌جمهور خواهد گرفت و روز سه‌شنبه قرار است که معاون وزیر خارجه ارمنستان به تهران بیاید.

عراقچی عنوان کرد: ما مشورت‌های مستمری داریم. موضع ما در خصوص این کریدور و این بحث مطرح شده و کاملاً روشن است. ما از هرگونه صلحی بین ارمنستان و آذربایجان استقبال می‌کنیم و پیش‌تر هم آمادگی خود را برای همکاری و کمک به روند صلح ارمنستان و آذربایجان اعلام کرده‌ایم.

وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: در خصوص منطقه قفقاز، مواضع ما کاملاً روشن است و ما خواهان حفظ حاکمیت کامل تمامی کشورهای منطقه بر سرزمین‌های خود هستیم و از تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه را دفاع می‌کنیم و هرگونه تغییر در مرزهای بین‌المللی را نمی‌پذیریم.

